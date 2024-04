Експертите предупреждават: Светът е изложен на риск от болести, пренасяни от комари

П овече от половината от световното население може да бъде изложено на риск от заразяване с болести, предавани от комари, като малария и денга до края на века, предупреждават учени.

Епидемиите, причинени от комари, предизвикани от глобалното затопляне, ще се разпространят в части от Северна Европа и други региони на света през следващите няколко десетилетия, казват експертите.

В Обединеното кралство данните, публикувани от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA), показват, че регистрираните случаи на малария миналата година са надхвърлили 2000 за първи път от над 20 години. Посочва се още, че има потвърдени 2004 случая на малария в Англия, Уелс и Северна Ирландия през 2023 г. след пътуване в чужбина, в сравнение с 1369 през 2022 г. Увеличението, според здравната агенция, е свързано с възобновяването на маларията в много страни и увеличаването на задграничните пътувания след премахването на пандемичните ограничения.

