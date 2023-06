Изтече ли времето на COVID-19? Други вируси и болести може да атакуват през лятото

В место типичния грипен сезон САЩ претърпяха рекордна комбинация от инвазивни стрептококови инфекции, грип, респираторен синцитиален вирус (RSV), ентеровируси и други респираторни заболявания, които се конкурираха с COVID-19 да разболяват повечето американци.

Може още да не е свършило.

Наскоро Центровете за контрол и превенция на заболяванията съобщиха за пролетен пик на човешки метапневмовирус. HMPV е респираторен вирус, който е свързан с RSV и обикновено се разпространява чрез кашляне, кихане или докосване на повърхности, които съдържат инфектирани респираторни капчици.

„Видяхме много HMPV“, казва д-р Бъди Крийч, експерт по детски инфекциозни заболявания в Медицинския център на университета Вандербилт в Нешвил, Тенеси. Повечето случаи са леки, включващи хрипове и "много сополи", казва Крийч.

Въпреки подема Центърът за контрол на заболяванията (CDC) казва, че изглежда малко вероятно HMPV да нарасне това лято. „Активността на HMPV в момента не е забележителна“, казва говорител на агенцията, добавяйки, че рискът от разпространение на HMPV е нисък.

#HumanMetapneumovirus, or #HMPV, is an illness that affects the upper #RespiratorySystem, causing similar #COVID19 symptoms, such as #cough, #fever. While it can affect people of all ages, the risk is higher for children and older adultshttps://t.co/xfUhgXy116 — Firstpost (@firstpost) June 1, 2023

Ако COVID-19 е обърнал с главата надолу типичните сезонни заболявания, какво предстои през лятото?

„Никога не можете наистина да предскажете бъдещето, но се надявам, че ще имаме скучно лято“, каза д-р Антъни К. Лунг, специалист по инфекциозни болести в клиниката в Кливланд.

Изминаха няколко години на несезонни пикове на детски заболявания като крупа, стрептококи А и RSV, зимен вирус, които се разразиха през лятото на 2021 и 2022 г.

Докато САЩ изглежда са се стабилизирали за момента, летните пътувания тепърва започват. Леки повишения на други вируси накараха експертите по инфекциозни болести да бъдат нащрек с наближаването на лятото на 2023 г.

COVID-19

Невъзможно е да се знае колко случаи на COVID-19 циркулират. CDC не проследява случаите, въпреки че тестовете за отпадъчни води все още са в ход. Някои райони на страната като Ню Йорк сега виждат високи нива на COVID-19 в тези проби.

Твърде рано е да се знае дали тези случаи ще доведат до нова вълна от тежко заболяване. С повишаването на температурите хората ще увеличат шансовете си да се заразят само като се събират в пространства с климатик, зад затворени прозорци и врати.

„Точно както през зимата, всеки път, когато сте заедно на закрито и някой е заразен, вирусът се разпространява доста лесно“, каза Джоди Гест, професор по епидемиология в училището по обществено здраве на Емори Ролинс в Атланта.

Като обнадеждаваща нотка, хоспитализациите от COVID-19 намаляват постоянно от началото на годината, според CDC.

Breaking: The World Health Organization declared an end to the Covid-19 pandemic’s emergency status, a milestone as the virus becomes a routine illness https://t.co/LzBekOTtGs — The Wall Street Journal (@WSJ) May 5, 2023

Ентеровируси

Ентеровирусът е общ термин за много различни вируси, като болест на ръцете, краката и устата и дори типичната лятна настинка. Тези вируси обикновено се разпространяват чрез кашляне и кихане. Ентеровирусите често са леки и могат да причинят редица симптоми, включително обриви, треска, загуба на апетит и болки в гърлото.

„Това е вирусът, който очакваме да видим през лятото“, каза д-р Амина Ахмед, началник на педиатрични инфекциозни болести и имунология в детската болница Atrium Health Levine в Шарлот, Северна Каролина.

В редки случаи ентеровирусите могат да бъдат тежки. Ентеровирус D68 например е свързан с подобно на полиомиелит състояние при деца, т.нар. остър вял миелит или AFM. Пациентите, обикновено деца, развиват необичайна слабост в ръцете или краката.

Преди пандемията случаите се появяваха в края на лятото, като това се случваше всяка година. Ако този модел се беше запазил и по време на COVID-19, лекарите щяха да очакват ръст през 2021 г. Сега през 2023 г. не е ясно дали вирусът ще възобнови старите си модели. "Винаги сме нащрек", казва Ахмед.

#DYK? Enterovirus D68 is one of many known enteroviruses, and can cause mild to severe respiratory illness, or no symptoms at all. New in @CDCMMWR: substantial increase in pediatric cases of acute respiratory illness-associated EV-D68 from 2017 to 2018. https://t.co/udY1AonU0H pic.twitter.com/Pp3SK0FkuP — CDC (@CDCgov) March 28, 2019

Лаймска болест, норовирус и други болести от насекоми по време на ваканция

Буболечките в различните части на света могат да са носители на различни заболявания. Три години след началото на пандемията все повече американци изпитват желание да пътуват. Лекарите твърдят, че този стремеж може да доведе до увеличаване на броя на свързаните с пътуването заболявания.

"Винаги помнете, че навън има някои необичайни и непредсказуеми неща. Проявявайте предпазливост", казва Леунг.

Норовирусът, който понякога се свързва с круизите, може да причини дни на повръщане и диария.

Currently there are a higher number of norovirus cases than normal, particularly affecting those over 65.



Norovirus is a stomach bug that causes diarrhoea and vomiting. If you catch norovirus, it’s important to rest and have plenty of fluids.



➡️ https://t.co/adwr1pk3F5 pic.twitter.com/iw6KuAwJXr — NHS (@NHSuk) March 14, 2023

Много от тези заболявания се разпространяват по подобен начин - чрез контакт със заразни капчици. Остава старият съвет: мийте ръцете си последователно. Ако се почувствате зле, намалете до минимум времето, прекарано с други хора, за да ги предпазите. Но не всички летни болести се разпространяват от човек на човек.

"От пролетта до края на лятото и началото на есента инфекциите, за които се притесняваме, често са свързани с различни насекоми", казва д-р Майкъл Ангарон, специалист по инфекциозни болести в Northwestern Medicine в Чикаго.

Лаймска болест: Какво представлява и какви са симптомите

Комарите в тропическия климат могат да пренасят болести като Западен Нил, денга и малария. На 30 май здравните служби на Флорида в окръг Сарасота и окръг Манейти съобщиха за рядък случай на малария при човек, ухапан от комар от вида Anopheles.

Случаите на Лаймска болест се увеличават през лятото, а всяка година в САЩ има поне 30 000 нови случая на болестта, пренасяна от кърлежи. През март CDC предупреди за нарастващ брой случаи на друго заболяване от кърлежи - бабезиоза, което е все по-разпространено в североизточната част на страната. Симптомите на бабезиозата включват:

Треска

Втрисане

Главоболие и болки в тялото

Гадене

Болки в мускулите и ставите

Ако планирате да сте сред природата, Ангароне казва: "Уверете се, че се предпазвате от кърлежи и комари, като използвате репеленти, дълги панталони и ризи с дълъг ръкав. Колкото по-бързо откриете кърлежа и го махнете, толкова по-малка е вероятността да се заразите".

Warm weather brings an uptick in ticks – & tick-borne ills.#NSFfunded genome sequencing led by @UCRiverside + @Yale reveals insights into malaria-like babesiosis disease, spread by ticks, & clues to better treatments.https://t.co/Ic3MJWwYGC



📷: M. Pound/@USDA_ARS/Bugwood.org pic.twitter.com/YfB6Ut2URT — National Science Foundation (@NSF) May 30, 2023

Маймунска шарка

Лекото увеличение на случаите на маймунска шарка тази пролет в Чикаго кара някои експерти по инфекциозни болести да се притесняват, тъй като през летните месеци се провеждат фестивали на LGBTQ общността и други големи групи.

Прогнозите са, че през лятото случаите на маймунска шарка "ще се увеличат малко", казва д-р Майкъл Сааг, заместник-декан по глобално здраве в Университета на Алабама в Бирмингам.

Маймунската шарка обикновено се предава чрез близък физически контакт.

"Маймунската шарка не е сезонна. Всъщност става въпрос за начина, по който хората се събират. Това е нещо, което искаме наистина ясно да наблюдаваме и да караме хората да се ваксинират", казва Гост.

Това е изключително важно за гейовете и бисексуалните мъже, на които се падат по-голямата част от случаите. Налични са ваксини срещу маймунска шарка, както и средства за лечение.