От десетилетия насам: Първи случаи на малария в САЩ

В американските щати Флорида и Тексас бяха потвърдени пет случая на малария. За първи път от 20 години насам в САЩ бе регистрирано разпространение на местно ниво на потенциално смъртоносното заболяване, пренасяно от комари, съобщи Ройтерс, като се позова на изявление на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ.

Четири случая са били регистрирани в щата Флорида и щата Тексас през последните два месеца, съобщи правителствената агенция.

Властите във Флорида заявиха, че първият случай е бил диагностициран на 26 май в окръг Сарасота, а властите в Тексас съобщиха на 23 юни, че жител на щата, който е работил в окръг Камерън, също е бил диагностициран със заболяването.

В предупреждение, публикувано вчера, Центровете за контрол и превенция на заболяванията посочват, че маларията се смята за извънредна медицинска ситуация и че всеки, който има симптоми, трябва да бъде "спешно прегледан". Въпреки това правителствената агенция заяви, че рискът от малария на територията на САЩ остава изключително нисък и че повечето случаи са причинени от пътувания извън страната. Според агенцията 95 процента от случаите на заразяване с малария са регистрирани в държави от Африка.

Маларията се причинява от пет вида паразита, пренасяни от някои видове женски комари. Симптомите включват висока температура, втрисане, главоболие, болки в мускулите и умора. Маларията може да доведе и до животозастрашаващи увреждания като бъбречна недостатъчност, гърчове и кома.

Щатът Флорида обяви тревога във връзка със заболяванията, пренасяни от комари, и препоръча на гражданите да източват неизползваемите водни басейни, да се уверят, че на прозорците им има комарници, и да използват инсектициди, за да отблъскват комарите.

Щатът Тексас също издаде предупреждение, в което съветва лекарите да проучват редовно историята на пътуванията на пациентите си, за да може да бъде по-лесно установено дали въпросното лице със симптоми на малария е било ухапано от комари в район с висока активност на инфекциозното заболяване.

Центровете за контрол и превенцията на заболявания отбелязваха, че диагностицираните лица са получили нужното лечение и "състоянието им се подобрява", съобщи Асошиейтед прес.

Всяка година в САЩ се регистрират около 2000 случая на малария - по-голямата част от тях при пътници, идващи от страни, в които заболяването е силно разпространено. От 1992 г. насам в САЩ са регистрирани 11 огнища на малария, последното от които е възникнало през 2003 г. в окръг Палм Бийч, щата Флорида, където тогава са били регистрирани осем случая.