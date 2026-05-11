Световните медии полудяха по танца на унгарски министър на сцена с поп звезда

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Б ъдещият унгарски здравен министър Жолт Хегедюш отново взриви интернет и влезе в световния новинарски обмен, след като повтори вирусния си триумфален танц на живо на сцената до британската поп звезда Jalja. Цяла поредица от водещи световни медии – от BBC до CNN – веднага посветиха специални репортажи на необичайното му изпълнение.

Жолт Хегедюш Източник: БТА/AP

Танцът на депутат стана хит след разгрома на Орбан

Всичко започна на 12 април, когато на площад „Батяни“ избухна огромно парти след изборната победа на партия „Тиса“ (Tisza Párt). Един от емблематичните моменти на празненството беше именно когато бъдещият министър на здравеопазването Жолт Хегедюш затанцува спонтанно. Изпълнението му тогава беше толкова енергично, че цялата световна преса заговори за него.

Този неочакван изблик на радост беляза края на една цяла политическа ера в Унгария. Изборите донесоха историческо поражение за премиера Виктор Орбан, чието дългогодишно и безапелационно управление беше прекършено от устрема на Петер Мадяр. Сблъсъкът между статуквото на Фидес и реформаторската вълна на партия „Тиса“ приключи с триумф на Мадяр, който обеща пълно преобразяване на страната, а танците на бъдещия му здравен министър се превърнаха в неофициален химн на тази голяма политическа промяна.

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

След официалното встъпване в длъжност на Петер Мадяр като министър-председател, Хегедюш реши да повтори емблематичните си движения под звуците на хита „Midnight (The Hanging Tree)“. Този път обаче имаше сериозна разлика – на 9 май песента беше изпълнена на живо от самата британска певица Jalja.

Бъдещият министър танцува както соло, така и рамо до рамо с певицата на сцената, което предизвика същия бурен ефект като през април. И реакцията не закъсня – международните медии отново поставиха Хегедюш под светлината на прожекторите.

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

Видеоклипове от новото шоу на унгарския политик бързо бяха разпространени от световния информационен лидер BBC. Последваха подробни материали от агенция Reuters, а уникалният стил на бъдещия министър не убягна и от погледа на CNN.

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Специални видео секции на танцуващия Жолт Хегедюш посветиха още десетки авторитетни издания, сред които Huffington Post, Business Standard, Firstpost, Euronews, Associated Press (AP), New York Post, германският Frankfurter Allgemeine Zeitung и индийският телевизионен гигант Republic.