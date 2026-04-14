Танцът на унгарски депутат стана хит след съкрушителния разгром на Орбан

Докато Жолт Хегедюш стана хит с бурните си движения, новият лидер Петер Мадяр обяви готовност за диалог с Путин в името на мира. Вижте как Будапеща отпразнува края на 16-годишната ера на Орбан и защо Европа се надява на „развързване на ръцете“ на ЕС

14 април 2026, 12:04
У нгарски депутат стана хит в мрежата с бурните си танцови движения, след като автократичният премиер Виктор Орбан претърпя съкрушително поражение, съобщава The Independent.

(Във видеото: Съкрушителна загуба на Виктор Орбан, опозиционната "Тиса" на Петер Мадяр печели изборите в Унгария)

Жолт Хегедюш танцува с възторг на партито по случай победата, организирано от Петер Мадяр – лидер на триумфиращата дясноцентристка партия „Тиса“, докато хиляди хора заляха улиците на Будапеща, за да празнуват.

Резултатът се разглежда като голям тласък за Западна Европа, тъй като Мадяр подкрепя ЕС, НАТО и Украйна в много по-голяма степен от „силния човек“ Орбан, който беше съюзник на Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Междувременно победителят в унгарските избори Петер Мадяр заяви във вторник, че ако руският президент Владимир Путин инициира разговор с него, той би разговарял с него и би му казал да сложи край на войната в Украйна.

„Ако Владимир Путин се обади, ще вдигна телефона“, каза той на първата си пресконференция след съкрушителната победа срещу Орбан.

„Ако разговаряме, бих могъл да му кажа, че би било хубаво да се прекратят убийствата след четири години и да се сложи край на войната“, допълни той.

„Вероятно това ще бъде кратък телефонен разговор и не мисля, че той би спрял войната по мой съвет“, добави той.

Изявлението на Мадяр вероятно е било посрещнато с удовлетворение от мнозина в Европейския съюз, които бяха свикнали с помирителния тон на Орбан при обсъждането на войната или Путин.

От ликуващите тълпи по поречието на Дунав в Будапеща до изпълнителните офиси в Брюксел, похвалите и дори радостта за следващия лидер на Унгария изобилстваха. Но вълнението след победата му се фокусира главно върху перспективата вече да не се налага да се справят с Орбан, когото мнозина виждаха като заплаха за мира и просперитета на Европа.

От Мадрид до Хелзинки мнозина се надяват, че победата на Мадяр ще помогне да се развържат ръцете на 27-членния Европейски съюз, докато той е изправен пред хибридни военни атаки от Москва, антагонистичен Вашингтон и икономически натиск от Пекин. Лидерите на ЕС бяха все по-разочаровани от Орбан заради превземането на демократичните институции и ветото върху стратегически действия като заема от 90 милиарда евро за Украйна.

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

Предстои да видим дали тези надежди ще се изпълнят. Мадяр избягваше да говори за Украйна или по разделителни въпроси като правата на ЛГБТК общността по време на кампанията и по-рано беше дългогодишен консервативен кадър в партията на Орбан. Той заяви пред Асошиейтед Прес, че ще работи по-тясно с ЕС и 32-членния военен алианс НАТО.

„Всички унгарци знаят, че това е споделена победа. Родината ни взе решение. Тя иска да живее отново. Иска да бъде европейска държава“, каза Мадяр по време на победната си реч в неделя.

Олга Оликер, директор по европейската сигурност в Международната кризисна група, заяви, че „там, където Орбан забавяше действията и блокираше консенсуса, Мадяр може да помогне за оформянето на бъдещето на Европа чрез дефинирането на отношенията на Унгария с нейните европейски съюзници, да не говорим за тези с Украйна, Русия и САЩ“.

Как реагираха световните лидери на победата на Петер Мадяр в Унгария

Деблокиране на средствата от ЕС за Украйна

След като Мадяр положи клетва през май, новият министър-председател би могъл потенциално да вдигне ветото на Унгария и да даде възможност на Европейската комисия да предостави на Украйна заема от 90 милиарда евро, за който Орбан се съгласи през декември, но по-късно се отметна, разгневявайки колегите си лидери.

Дипломати от ЕС ще обсъдят в сряда как най-добре да ускорят предоставянето на средствата на Киев, заяви кипърски представител. В момента Кипър държи ротационното председателство на ЕС.

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

Унгария граничи с Украйна, а проруски настроеният Орбан дълго време демонизираше украинския президент Володимир Зеленски. Поздравявайки Мадяр в социалната мрежа X, Зеленски заяви, че „сме готови за срещи и съвместна конструктивна работа в полза на двете нации, както и в името на мира, сигурността и стабилността в Европа“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия уважава резултата от унгарския вот и очаква да поддържа контакти с новото ръководство на страната. Той добави: „Що се отнася до това какви действия ще предприеме новото ръководство на Унгария, вероятно трябва да бъдем търпеливи и да видим какво ще се случи.“

Европейските институции се надяват, че проблемът с Орбан е приключил

Перспективата за по-гъвкава и бързо действаща Европа предизвика широки похвали за Мадяр от няколко европейски лидери. Преговарящите от ЕС все по-често трябваше да търсят заобиколни начини, когато Орбан блокираше политически решения. Той също така забави присъединяването на Швеция към НАТО.

Мадяр заяви, че е получил обаждания в неделя вечерта — още преди да излезе на сцената, за да обяви победата си — от френския президент Еманюел Макрон, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Краят на ерата „Орбан“? Бивш съюзник и скандал с Путин сриват властта в Унгария седмици преди вота

„Днес Европа е унгарска“, каза Фон дер Лайен на пресконференция в Брюксел в понеделник. „Народът на Унгария проговори и си върна европейския път“.

„Днес Европа печели и европейските ценности печелят“, заяви левият премиер на Испания Педро Санчес. Полският премиер Доналд Туск възкликна в социалните мрежи: „Отново заедно! Славна победа, скъпи приятели!“

Удар за популистката десница в Европа

Поражението на Орбан отекна в целия свят, включително и отвъд Атлантика, където президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи преизбирането му и дори изпрати вицепрезидента Джей Ди Ванс в Будапеща миналата седмица.

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан

Победата на Мадяр може да сигнализира за промяна в европейската политика, която през последното десетилетие беше доминирана от крайнодясното. Мадяр идва от дясна среда, но се дистанцира от управлението на Орбан.

На фона на напредъка на националистическите партии в Германия и Франция, изборното „земетресение“ в Унгария показва, че „унгарците изпращат сигнал на света“, заяви германският депутат Даниел Фройнд.

„Иконата на нелибералните антиевропейски сили се провали — свалена от катастрофалната икономика, корупцията и собствената си несправедлива изборна система“, каза той.

Популистките съюзници на Орбан в ЕС, чешкият премиер Андрей Бабиш и словашкият премиер Роберт Фицо, поздравиха Мадяр, като същевременно похвалиха сваления лидер. Фицо обаче повдигна и въпроса за петролопровода „Дружба“, затворен след атака в Украйна – тема, на която Орбан градеше кампанията си.

Мадяр критикува правителството на Орбан за това, че не е успяло да диверсифицира енергийния си микс, и се обяви за постигане на нови споразумения и изграждане на нова инфраструктура за внос на нефт и газ от други източници. Бабиш и Фицо обещаха да работят с новия лидер на Унгария.

Източник: 1news.co.nz/independent/AP    
Унгарски избори Петер Мадяр Виктор Орбан Партия Тиса Европейски съюз ЕС Война в Украйна Унгарска политика НАТО Деблокиране на средства за Украйна Популистка десница
