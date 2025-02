Големите играчи договарят мира: Макрон събира евролидерите, докато САЩ и Русия преговарят в Саудитска Арабия

Повест за две срещи на върха

Европейските лидери сe събират в Париж за извънредна среща на върха за Украйна, за да съгласуват позицията си, след като администрацията на Тръмп заяви, че Европа ще бъде изключена от преговорите с Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Кремъл изпрати Лавров на срещата с представители на САЩ в Саудитска Арабия

Срещата между няколко ключови европейски лидери има за цел да разгледа “ситуацията в Украйна и проблемите със сигурността в Europe” чрез “обединяване на всички партньори, заинтересовани от мира и сигурността” в региона, се казва в изявление на кабинета на френския президент Еманюел Макрон в неделя.

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще приеме представители на основните европейски страни, заяви дипломат номер едно на Франция Жан-Ноел Баро.

Елисейският дворец съобщи, че в срещата, която е неформална и ще се състои днес следобед, ще участват правителствените ръководители на Германия, Великобритания, Италия, Полша, Испания, Нидерландия и Дания, а също и председателката на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Преговорите идват ден преди държавният секретар на САЩ ,Марко Рубио, трябва да се срещне с руски официални лица в Саудитска Арабия, които изключват украинския президент Володимир Зеленски, който в момента е в съседните Обединени арабски емирства на планирано пътуване, за да засили хуманитарната подкрепа за Украйна, казаха официални лица.

"Целта е да се установи какво могат да направят европейците сами за себе си, отчитайки ускоряването на събитията в Украйна вследствие на инициативите на президента Тръмп", заяви съветникът на президента на Франция Еманюел Макрон. Той подчерта, че европейците трябва да направят повече и да действат по-добре за общата си колективна сигурност.

Европейските лидери пристигат в Париж

Европейските лидери започнаха да пристигат в Елисейския дворец в Париж за срещата на върха.

Премиерът на Обединеното кралство Кийр Стармър е сред току-що пристигналите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Олаф Шолц и министър-председателят на Дания Мете Фредериксен също пристигнаха.

Кои са руските дипломати, които ще са в Саудитска Арабия?

Външният министър Сергей Лавров и съветникът на Владимир Путин Юрий Ушаков трябва да проведат разговори с висши американски дипломати в Саудитска Арабия във вторник, 18 декември.

Срещата в Рияд е най-значимият контакт между Москва и Вашингтон от началото на войната в Украйна.

И Лавров, и Ушаков са дипломати с голям опит, които са прекарали години, помагайки на Путин да реализира руската външна политика.

Лавров ръководи външното министерство повече от 20 години.Ушаков е един от ключовите външнополитически съветници на Путин повече от десетилетие. По време на първите президентски мандати на Путин той беше посланик на Русия в Съединените щати.

Тяхното участие в срещата , въпреки че все още не става въпрос за мирни преговори, а по-скоро за техническата подготовка за срещата на върха Тръмп-Путин – също сигнализира за промяна в политиката на Москва.

През последните години ролята на руските дипломати в ключови решения относно националната сигурност и бъдещето на страната беше сведена до минимум.

Връщането им към преговори на високо равнище може да бъде потенциален знак, че Русия наистина се надява да постигне споразумение със САЩ за спиране на войната в Украйна, макар и според собствените си условия.

Лавров заяви, че не вижда роля за Европа в никакви мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна.

"Не знам какво щяха да правят на масата за преговори. Ако ще „молят" за някои хитри идеи за замразяване на конфликта - докато те наистина имат предвид продължаване на войната - тогава защо да каним [европейците] там?"

Какво се случи до момента?

Срещата се организира в особено деликатен момент. Тръмп разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, като в този разговор се споменаха преговори относно Украйна. Инициативите на Тръмп обаче безпокоят европейците.

Тръмп обяви миналата седмица, че ще се срещне с руския си колега в Саудитска Арабия, за да започне преговори за Украйна. Но вчера запитан за датата на тази среща, Тръмп отговори, че няма определена дата, но че това може да се случи много скоро.

Зеленски в ОАЕ

Макар да казва, че не планира да се среща с руски или американски официални лица, украинският президент Володимир Зеленски обяви вчера вечерта, че е пристигнал в Обединените арабски емирства. По-рано през седмицата той беше казал, че може да посети и Саудитска Арабия.

На конференцията по сигурността в Мюнхен, приключила вчера, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс произнесе враждебна реч към ЕС. Той обвини блока, че не зачита свободата на словото и потвърди, че американците обмислят преговори за Украйна без европейците.

