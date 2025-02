Макрон събира утре лидерите на ЕС за обсъждане на ситуацията в Украйна

Ф ренският президент Еманюел Макрон утре ще бъде домакин на среща на европейски лидери, на която ще бъде обсъдена ситуацията в Украйна, потвърди външният министър Жан-Ноел Баро, цитиран от световните агенции.

Срещата ще се състои дни след като специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог разтърси Европа с изказването си, че ЕС няма да има място на масата за преговори за слагането на край на войната в Украйна.

French President Emmanuel Macron is inviting European leaders for a summit in Paris on Monday, French Foreign Minister Jean-Noël Barrot said today. https://t.co/0cuHprJyp9