Свят

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Липсата на значими успехи на фронта в Украйна сигурно ще накара Путин да активизира хибридната война срещу Европа

5 януари 2026, 11:07
Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.
Източник: БГНЕС

Л ипсата на значими успехи на фронта в Украйна сигурно ще накара Путин да активизира хибридната война срещу Европа. Но руският режим винаги пасува при решителен отпор. И 2026 г. вероятно ще потвърди този извод, съобщи Deutsche Welle.

Хибридната война на Русия против страните от ЕС и НАТО е в разгара си, а Кремъл ще продължи да я води още по-изтънчено, пише в доклад на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон.

Украински дронове над резиденцията на Путин?

Диверсиите против критичната инфраструктура на Европа, нарушенията на въздушното пространство на страните от ЕС и дезинформацията в известен смисъл са станали вече нещо почти обичайно за европейците във времето на водената от Русия война против Украйна.

Авторите на доклада смятат, че в страните от ЕС и НАТО още не е подготвена ясна стратегия за противопоставяне на руския режим в тази сфера. В документа е отбелязано, че е напълно естествено да се предприемат опити за предотвратяване на заплахите, но и това, че възмездието за хибридните акции на Русия трябва да бъде бързо и демонстративно. Нежеланието на европейците да създават паника, традициите в съдебната сфера и присъщата на всяка бюрокрация предпазливост водят дотам, че някои акции не получават необходимата публична разгласа и оценка.

Путиновият режим непременно ще се възползва от това през 2026 година. Още повече, че тази година ще е сложна от негова гледна точка. В първата половина на януари ще са изминали 1418 дни от началото на пълномащабното нахлуване на руската армия в Украйна, а точно толкова дълго е продължила съветско-германската война, наричана в Русия Великата отечествена. Това е много неприятна временна граница за Путин. Ако се съди по 2025 година, руската армия едва ли ще отбележи особени успехи и през 2026-а. В тези условия хибридните акции се оказват не само сравнително евтина форма за натиск спрямо Запада, но и удобна възможност за руските спецслужби да демонстрират успехи и да подобряват настроението на Путин. А това е много важна задача за неговите „придворни“.

Дезинформация и лъжи

Има и важни политически задачи, за които ще се използват методите на дезинформацията. Най-скорошният пример е заявлението на външния министър Сергей Лавров за атаки на украински дронове срещу резиденцията на Путин. По неговите думи, сега Москва ще преразгледа преговорната си позиция, но няма да напусне преговорите. Президентът Володимир Зеленски нарече заявлението на Лавров „лъжа“. И наистина, украинският лидер би трябвало да е пълен безумец, за да нареди извършването на такова нападение веднага след, съдейки по всичко, успешната за Украйна среща с президента Доналд Тръмп във Флорида.

Целта на обвиненията на Лавров е да попречат на укрепването на разбирателството между Зеленски и Тръмп, като същевременно американският президент бъде убеден да не къса с Москва. И всъщност това е стратегическа задача за руското ръководство през 2026 година – доколкото е възможно Тръмп да бъде удържан от скъсване на отношенията и налагане на нови санкции срещу Русия.

"Легендата за Козак" и подкрепа за Орбан

Внезапно появилата се в западните медии и в социалните мрежи история за това как бившият ръководител на руската президентска администрация Дмитрий Козак през септември 2025 година написал на Путин писмо с рязка критика за нападението на Русия срещу Украйна, как се опитвал да промени политиката на Кремъл и опонирал на Путин, според мен пак е дезинформация, насочена към решението на същата тази задача. Никакви независими потвърждения за опозиционните нагласи на бившия функционер Козак няма, изтичането на информация за това има за цел да създаде лъжливо впечатление у американците и европейците – че руският режим не е монолитен, че в Москва се водят дискусии и има по-умерени хора. По тази логика, ако Западът засили натиска спрямо Русия, тези хора ще бъдат смазани от „привържениците на твърдата линия“ и шансът за постепенна „мека промяна“ в политиката на Кремъл ще бъде изпуснат. Информационната манипулация очевидно се опира на нежеланието на западните страни да влязат в твърда конфронтация с руския режим заради заплахата от ядрена война и опасенията, че в случай на крах на сегашния режим може да го замени още по-лош.

Има и друга посока за използване на усилията на руските спецслужби. През април в Унгария предстоят парламентарни избори и има реален шанс партията „Фидес“ на Виктор Орбан, главния европейски съюзник на Москва, да ги загуби. Сигурен съм, че за спасяването му ще бъде хвърлена не само армията от пропагандисти и тролове в социалните мрежи – това се разбира от само себе си. Не изключвам и по-сериозните провокации, вината за които ще може да бъде стоварена на Украйна и да се даде на Орбан възможност да докаже, че неговото враждебно отношение към съседната държава е обосновано.

Тероризъм и диверсии

Но дали Москва ще извърши терористични актове и диверсии, подобни на организираните по железопътните артерии на Полша? Това ще се случва само в тези страни, където може сериозно да повлияе на съотношението на политическите сили в полза на проруските, или там, където може да нанесе не само психологически, но и преки военни вреди. От тази гледна точка Литва, където през 2027-2028 година трябва да бъде разположена бригада на Бундесвера, и Полша, която планира през 2026 година да започне строителството на атомна централа, изглеждат потенциални цели на диверсантите. В миналото обаче и двете страни неведнъж са демонстрирали решимост да отговорят на хибридните атаки, а това значително увеличава рисковете за руската агентура. Да си припомним, че когато Полша свали нарушилите въздушното ѝ пространство руски дронове, а след това заяви, че създава скъпа система за защита от дронове, интензивността на „случайните“ нарушения от страна на руски безпилотни апарати в региона забележимо намаля.

Руският режим винаги пасува при решителен отпор. И 2026 година най-вероятно ще потвърди този извод.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Хибридна война Русия Европа Дезинформация Владимир Путин Война в Украйна Диверсии НАТО Виктор Орбан Отпор срещу Русия
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Драма: ADAC иска по-високи цени на горивата в полза на Е-мобилността

Драма: ADAC иска по-високи цени на горивата в полза на Е-мобилността

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 6 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 5 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 4 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 4 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Байдън ще получава пенсия, надхвърляща заплатата му като президент</p>

Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

Свят Преди 7 минути

83-годишният Байдън ще започне да получава тази сума от два пенсионни фонда

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

България Преди 10 минути

Условията за туризъм не са подходящи

<p>Атаката на Тръмп срещу Венецуела може да промени света, ето как</p>

"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света

Свят Преди 39 минути

13 експерти коментират следващите стъпки в Латинска Америка

<p>Протест в подкрепа на Мадуро в Брюксел</p>

Протест в Брюксел срещу операцията на САЩ във Венецуела

Свят Преди 56 минути

<p>Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години</p>

Безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус вече и за момичета от 15 до 18 години

България Преди 1 час

Имунизацията е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

България Преди 1 час

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Световното напрежение е на върха: Арестът на Мадуро и новите горещи точки

Свят Преди 1 час

Началото на 2026 г. носи тревожни ескалации на глобални конфликти

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 1 час

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Свят Преди 2 часа

От тази година се вдига прагът на бедност, с който е обвързана помощта

<p>Адът в новогодишната нощ: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало</p>

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Свят Преди 2 часа

Френският гражданин Жак Морети е разследван след пожара в Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а над 100 бяха ранени

<p>Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си</p>

Дипломатически схватки: Новият началник на кабинета на Зеленски има трудна задача пред себе си

Свят Преди 2 часа

В новата си роля популярният разузнавач ще трябва да използва всяка капка от политическата си проницателност

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

50-годишната Анджелина Джоли се разделя с емблематичното имение „Сесил Б. ДеМил“, в което живее от 2016 г.

<p>Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)</p>

Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Автомобилът е екзотично предложение за България, комбинацията от ДВГ, батерия и е-мотор предлага до 1200 км пробег, до 90 км само на ток. И, подобно на китайските конкуренти – много богато оборудване

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Пари Преди 2 часа

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

България Преди 2 часа

"Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", заяви Албена Георгиева

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 2 часа

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Всичко от днес

От мрежата

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

„Партньорът ми от 3 години“: Тимъти Шаламе трогна с признание към Кайли Дженър

Edna.bg

Трима мъже, три свята: Брадли Купър, Мерилин Менсън и Вини Джоунс – родени да бъдат различни!

Edna.bg

Леандро Тросар е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Пеневата чета се сбогува с треньора си

Gong.bg

България се прощава с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Nova.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg