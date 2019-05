С АЩ обвиниха Куба и Русия в намеса във Венецуела на страната на режима на Николас Мадуро.

Американският президент Доналд Тръмп обвини Куба, че провежда военни операции във Венецуела в подкрепа на Мадуро и заплаши да наложи множество тежки санкции на острова, ако не се оттегли от Венецуела.

"Ако кубинските войски и милиции незабавно не спрат военни и други операции, които целят предизвикване на смърт и разрушения на конституцията на Венецуела, на остров Куба ще бъде наложено "пълно и цялостно ембарго, заедно със санкции на най-високо ниво", написа Тръмп в Туитър. "Да се надяваме, че всички кубински войници ще се върнат назабавно и мирно на острова си", допълни Тръмп.

Преврат във Венецуела, простреляха офицер. България: Подкрепяме народа срещу насилието

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо заяви в телевизионно интервю, че президентът Николас Мадуро е бил готов да напусне страната вчера сутринта, изправен пред призива за въстание на опозиционния лидер Хуан Гуайдо, но променил плановете си, след като Русия се намесила. "Те имаха самолет на пистата. Той беше готов да си тръгне сутринта, както разбираме. Руснаците са изискали той да остане", каза Помпейо в интервю за Си Ен Ен. Мадуро имал намерение да замине за Куба, съобщи Франс прес.

"We will hold accountable those who turn to violence or inflict violence upon the Venezuelan people. There will be a day for accountability for all those who engage in this," Secretary of State Mike Pompeo tells @WolfBlitzer live in "The Situation Room." https://t.co/19NDtL2h3Y pic.twitter.com/l4MFVrRjPo