България

Първи данни от ЦИК при обработени 30.71% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 34.8%, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 31.7% подкрепа. Вижте официалното разпределение на гласовете на президентските избори от първите протоколи, обработени в РИК към 01:00 часа

Обновена преди 1 час / 25 октомври 2026, 23:33
Първи данни от ЦИК при обработени 30.71% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?
Източник: БГНЕС

И лияна Йотова и Кирил Вълчев запазват преднината си на първия тур на президентските избори. Това сочат официалните данни на Централната избирателна комисия към 01:00 часа при обработени 30.71% СИК протоколи в РИК.

Към този час кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев, издигната от инициативен комитет, събира 34.801% от гласовете (158 986 гласа).

Втори остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 31.672%% подкрепа (144 693 гласа).

На трета позиция се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин от партия „Възраждане“ с 13.130% (59 982 гласа).

Разпределение на гласовете за останалите участници:

Радостин Василев и Красимир Манов (ПП МЕЧ): 4.206% (19 215 гласа)

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (ПП Величие): 4.061% (18 553 гласа)

Иван Христанов и Стоянка Черкезова (Инициативен комитет): 2.487% (11 364 гласа)

Графата „Не подкрепям никого“ към момента е отбелязана от 4.430% от гласувалите (20 238 души).

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Първи данни от ЦИК при обработени 30.71% протоколи: Обрат или сигурен балотаж?

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