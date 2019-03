Т орнадо удари град Рьотген в района на Айфел в Северен Рейн-Вестфалия в сряда вечерта, нанасяйки щети на повече от 40 къщи.

Пораженията на десетина от сградите са такива, че вече не стават за обитаване. За щастие бедствието се размина без жертви, но петима души са леко ранени, като четирима от тях са приети за лечение с болница.

„Премина бързо и разрушително”, коментира говорителят на пожарната, описвайки природния феномен.

Един от местните граждани засне торнадото и публикува видеото в социалната мрежа „Туитър”.

Освен разрушени къщи бурята остави след себе си изтръгнати от корените дървета и счупени автомобили.

Според Германската метеорологична служба такива явления са редки, но не се изключва възможността да се появят отново.

Торнадо се образува при голяма температурна разлика между въздуха близо до земната повърхност и въздушните маси на височина под и около 2000 метра. Обикновено това става при ниска купеста облачност.

Има доказателства, че глобалното затопляне увеличава броя на разрушителните торнада в глобален мащаб, тъй като придава допълнителна енергия на климатичните процеси.

WOW.... Large #Tornado swept today through Roetgen near Aachen, #Germany this afternoon 13th March. Video via @WDR #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/gfStpGzc7W