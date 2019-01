Двама души са загинали, а най-малко 14 са ранени от ураганните ветрове, вилнеещи из турския средиземноморски окръг Анталия, съобщава ДПА.

Двете жертви - на възраст 13 и 40 години - са починали в болница, след като били ударени от предмети, отнесени от вятъра. Един човек е в неизвестности се издирва.

Бурята повали дървета, причини наводнения на някои места, нанесе щети върху къщи и ниви. Пациенти от държавната болница в град Кемер в Анталия бяха прехвърлени в други лечебни заведения, след като вятърът отнесе покрива на сградата.

По-рано днес 12 души пострадаха на летището в Анталия, където се изви торнадо и преобърна два автобуса и стълби за самолетите.

"Досега 12 души са настанени в болница. Няма опасност за живота им", каза валията на Анталия Мюнир Каралоглу по телефона пред телевизионния канал. Окръжният управител уточни, че летището е отворено в момента.

Powerful winds from a nearby tornado has swept through Antalya-Airport, Turkey causing damage to aircraft and ground equipment. https://t.co/ooa1EMSgTc pic.twitter.com/UqWGAsnqSU