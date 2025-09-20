Стотици затворници изчезнаха мистериозно от "Алигатор Алкатраз"

Зеленски и Тръмп на среща в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Ц ентърът за задържане в Южна Флорида "Алигатор Алкатраз" трябваше да символизира новата строга имиграционна политика на Съединените щати: затвор с много висока степен на сигурност, разположен в сърцето на Евърглейдс (Флорида), подкрепен лично от Доналд Тръмп и построен за рекордно кратко време върху бивше летище.

(Във видеото: Историята на Алкатрас)

От юли насам стотици мигранти бяха изпратени там, предимно от Латинска Америка, натъпкани в килии на фона на правни и здравни спорове. От края на месец август обаче стотици задържани изглежда са изчезнали от центъра и официалния радар на ICE (федералната агенция за имиграция). Когато семействата и адвокатите използват портала за локализиране, се появява съобщението „Обадете се на Департамента по корекции на Флорида за подробности“; понякога изобщо няма съобщение. Според местни доклади, има близо 800 случая на изчезнали хора от базата данни на ICE за една седмица, съобщава "Ел Паис".

Източник: GettyImages

Тази непрозрачност подхранва всякакви опасения. Американският съюз за граждански свободи (ACLU) осъжда тази административна „черна дупка“: недостъпни мигранти , „извън системата“, прехвърляни от център в център или дори депортирани, без техните роднини или застъпници да бъдат информирани. Свидетелски показания потвърждават натиск за приемане на „доброволно самоекспулсиране“.

Центърът е обект на множество жалби: екологични асоциации, местни коренни племена, защитници на гражданските права. Съдилищата поискаха неговото закриване, осъждайки неспазването на процедурите и въздействието върху околната среда. Но след обжалване затварянето му беше отменено, като теоретично на обекта беше позволено да продължи да функционира. Резултатът е обезпокоителен: управлението на съоръжението „точно навреме“ и големите пропуски в проследимостта на задържаните са преките последици, пише още изданието.

В действителност, броят на затворниците в центъра намалява драстично от август насам. Има дори официално съобщение, че скоро ще е съвсем празен. Съобщава се за няколко трансферни автобуса, които са напуснали обекта, но е невъзможно да се знае точно колко затворници всъщност са били депортирани или просто са били преместени в други центрове (често критикувани за ужасните им условия на живот).

Източник: GettyImages

В това блато семействата се ориентират по визуален път, а адвокатите трябва да планират всяко посещение три дни предварително. „Изключителното“ управление се превръща в норма във Флорида , където извънредното положение, въведено от 2023 г., позволява на губернатора Рон Десантис да прави бързи корекции без обичайния контрол – по-специално да изземва публична земя и да строи подобни нови затвори.

Липсата на прозрачност в затворническата система от типа на Тръмп е причина за безпокойство: демокрация , в която стотици затворници се губят за няколко дни, е напълно съмнителна. Семейства, асоциации и някои избрани длъжностни лица предупреждават за мащабно насилие, което може да се разпространи в цялата страна.