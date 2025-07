Новият център за задържане "Алигатор Алкатраз" беше построен само за 8 дни, но вече се появяват проблеми

К адри и сателитни изображения показват колко бързо е бил изграден центърът за задържане на Доналд Тръмп във Флорида, като експерти предупреждават, че проектирането на съоръжението е с недостатъци, които застрашават сигурността на задържаните.

Екип на Sky News е потвърдил автентичността на видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, на които се вижда вода, покриваща земята около електрически кабели по време на буря, точно когато първите задържани е трябвало да пристигнат в центъра.

Агенцията за управление при извънредни ситуации на Флорида (FDEM), ръководена от губернатора Рон Десантис, публикува в платформата X, че задържаните са били на място на 3 юли малко преди 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).

Доналд Тръмп организира обиколка на съоръжението на 1 юли, като покани журналисти да разгледат "Алигатор Алкатраз". Името е препратка както към местната популация на алигатори, така и към бившия затвор с максимална сигурност Алкатраз в залива на Сан Франциско, Калифорния.

Обиколката показа бързината, с която е изграден центърът, предназначен да приеме до 3000 задържани. Целта на обекта е да помещава лица, задържани от имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE).

Главният прокурор на Флорида, Джеймс Ътмайър, написа в X:

"И само за седмица, "Алигатор Алкатраз" беше построен."

The 'Alligator Alcatraz' detention centre was built in eight days - but problems are emerging https://t.co/qHa7eT4zZP

Политическият коментатор Бени Джонсън, който също присъстваше на обиколката, похвали бързината на изграждането:

"Мисля, че никой не осъзнава колко впечатляващ е Алигатор Алкатраз", каза той.

На фона на тези позитивни коментари се появиха видеозаписи, показващи наводнения в центъра, при които електрически кабели са били покрити с вода в деня на обиколката.

Наводненията са били причинени от лека буря. Все пак щатската агенция твърди, че конструкциите и палатките могат да издържат на урагани от втора категория със скорост на вятъра до 110 мили в час (около 177 км/ч).

Говорителката на FDEM Стефани Хартман написа в изявление, че "доставчиците са укрепили всички фуги в основата на конструкциите, през които е проникнала вода по време на бурята". Тя определи проникването на вода като минимално.

Welcome to Alligator Alcatraz— 3,000-bed detention center BUILT in just 8 DAYS This is incredible pic.twitter.com/gPVPFCRBGY

Метеорологът на Sky News Стеф Голтър заяви:

"През последните 10 години 13 урагана са достигнали сушата във Флорида. Седем от тях са били от трета категория или по-висока. Освен че трябва да знаем колко силни са тези бури, те са и много непредвидими, траекторията им може да се промени в последния момент."

Американското дружество на строителните инженери (ASCE) и Институтът по строително инженерство (SEI) определят, че конструкциите с рискова категория 2, какъвто е "Алигатор Алкатраз", трябва да издържат на пориви на вятъра до 121 мили в час (около 195 км/ч).

Ако в палатките са настанени над 300 души, насоките повишават изискванията до устойчивост на пориви от 167 мили в час (около 269 км/ч).

Г-жа Голтър пояснява:

"Не е задължително да има ураган, за да се появят пориви на вятъра над 100 мили в час. При ураган от първа категория, скоростта на вятъра е между 74 и 95 мили в час, но дори тогава могат да се наблюдават пориви до 120 мили в час."

Д-р Патрик МакШари, професор в Университета "Карнеги Мелън", заяви пред Sky News, че при ураган "няма как палатка да бъде подходящо място за човек".

"По-скоро става дума за това да има план, който може да бъде бързо активиран за евакуиране на хората от опасната зона."

Обектът се намира в регион, уязвим от урагани, според определението на ASCE.

Обсъждайки строителните регулации, д-р МакШари каза:

"Тук става дума за човешки животи, така че изчисленията трябва да са още по-прецизни и внимателни."

The first group has arrived at Alligator Alcatraz.



Stood up in record time under @GovRonDeSantis’ leadership & in coordination with @DHSgov & @ICEgov,

Florida is proud to help facilitate @realDonaldTrump's mission to enforce immigration law. pic.twitter.com/RoCyt5RuX6