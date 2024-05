"Стажантът" с премиера в Кан, Мария Бакалова отново заплени (СНИМКИ)

Ф илмовият фестивал в Кан придоби лек политически оттенък в понеделник с представянето на дългоочаквания филм за Доналд Тръмп „Стажантът“ - един от 22-та игрални филма в надпреварата за „Златната палма“, съобщава АФП.

С това програмата на фестивала е преполовена, като пред журито и публиката остават за гледане още 11 филма от конкурсната част.

Пред журито, председателствано от американската режисьорка Грета Гъруиг, тази вечер представят „Стажантът“, дългоочакван биографичен филм, шест месеца преди американските президентски избори. Филмът разказва за ранните години на Доналд Тръмп, тогава строителен предприемач, и за отношенията му с неговия довереник и ментор, адвокатът Рой Кон, който е тясно свързан с маккартизма и нюйоркската мафия.

В ролята на бившия президент на САЩ и настоящ кандидат за президент е американецът от румънски произход Себастиан Стан („Капитан Америка“), а в тази на адвоката – американският актьор Джеръми Стронг („Наследници“).

В „Стажантът“ номинараната за „Оскар“ българска актриса Мария Бакалова се превъплъщава в образа на Ивана Тръмп. Режисьор на филма е Али Абаси, от датско-ирански произход, който прави първите си стъпки в Холивуд, след като спечели наградата в конкурса „Особен поглед“ на Кан през 2018 г. с филма „Граница“.

