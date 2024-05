Кевин Костнър представи филма си "Хоризонт: Американска сага" в Кан

К евин Костнър представи премиерната прожекция на филма си "Хоризонт: Американска сага" (Horizon: An American Saga) на кинофестивала в Кан, съобщи Ройтерс. Актьорът обяви намерение да реализира поредица от четири части, въпреки че не е сигурен как ще финансира проекта.

Костнър ипотекира имот на калифорнийското крайбрежие, за да подпомогне финансирането на филма, разказващ за предизвикателствата пред заселниците в американския Запад през 19-и век.

This June, experience the journey that made America. Horizon: An American Saga - Only in Theaters June 28 #HorizonAmericanSaga pic.twitter.com/SV4cnzWTXY