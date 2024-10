Старт на парламентарните избори в Грузия

В Грузия днес се провеждат избори, които могат да определят бъдещите връзки на страната с Европейския съюз, предаде ДПА.

Избирателните секции отвориха врати в 08:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време), като изборният ден официално ще приключи в 20:00 ч. Очаква се късно тази вечер да бъдат обявени и първите резултати.

Около 3,5 млн. избиратели имат право да гласуват за депутати в 150-местния парламент.

Изборният процес ще бъде следен от около 500 наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

