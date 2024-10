Безпокойство на Източния фронт: Защо Брюксел отстъпва на Москва

П рез юни 2022 г., четири месеца след като Русия започна блицкриг с танкове и бомби в Украйна, Европейският съюз отвърна с най-мощното оръжие в арсенала си. Това пише Politico в свой анализ.

Представители на ЕС обявиха, че на Украйна и Молдова ще бъде разрешено да започнат преговори за присъединяване към блока. През декември следващата година третият бивш съветски съюз, Грузия, получи същия „статут на кандидат“.

Преди пълномащабното нахлуване на Русия дори такава далечна покана за присъединяване към клуба щеше да е силен стимул за украинците, молдовците и грузинците, които желаят да получат част от европейската мечта.

В наши дни обаче обещанието за място на масата се сблъсква със заплахата от руско насилие.

В Украйна, където протестиращите някога рискуваха живота си, за да се противопоставят на промосковското правителство под флага на ЕС, споменаването на вдигнатия палец на блока отстрани най-вероятно ще бъде посрещнато с отчаяна въздишка. Нещата, от които Киев се нуждае в момента - боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана, реален натиск върху Кремъл - са в недостиг.

В Молдова и Грузия двата избора тази седмица демонстрират избледняващата сила на европейската мечта.

В неделя молдовците гласуваха на референдум за това дали интеграцията в ЕС да бъде заложена в конституцията на страната. В събота грузинците ще гласуват на парламентарни избори с участието на управляваща партия, за която се смята, че се стикова с Кремъл.

И в двата случая гласовете се подават като избор между бъдеще, обвързано с Москва или Брюксел, Изток или Запад - решение, което не толкова отдавна щеше да бъде в полза на ЕС.

Първите резултати за Брюксел обаче не са толкова окуражаващи.

Въпреки че проучванията сочат значително проевропейско мнозинство в двете страни, тези настроения не се проявяват в избирателните секции.

В Молдова гласовете в подкрепа на ЕС спечелиха само с най-малката разлика, нанасяйки неочакван удар на прозападния президент Мая Санду.

В Грузия се очаква управляващата партия „Грузинска мечта“, отговорна за приемането на редица репресивни мерки, които заплашват да насочат страната към Москва, да спечели най-много гласове.

И в двата случая се смята, че руската дезинформация и хибридната война са изиграли важна роля за промяна на общественото мнение.

Осъждайки разочароващия резултат в Молдова, президентът Санду се оплака от „нечестна борба“ срещу „чужди сили“.

Според оценки на молдовски официални лица Русия е похарчила около 100 милиона евро за кампания за оказване на влияние, включително за купуването на около 130 000 гласа чрез сенчеста мрежа от пълномощници, подкрепяни от Москва.

Според специалистите роля са изиграли и вътрешните фактори, тъй като много молдовци са използвали референдума, за да изразят недоволството си от правителството.

