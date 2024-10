Кой е олигархът, който управлява Грузия от сенките в помощ на Путин?

И сторията звучи като сюжет от филм за Джеймс Бонд - милиардер олигарх с прякор “Удушвача” манипулира цяла държава от сенките. В продължение на 12 години той корумпира всеки сектор, превръщайки демократичната страна в свое лично феодално владение, преди да я завлече под контрола на Кремъл.

Когато хората започват да забелязват, вече е твърде късно.

Всичко това се развива от неговото леговище на върха на хълм, където той заплашва подчинените си пред аквариум с акули.

Звучи ли като измислица?

Запознайте се с Бидзина Иванишвили, студения милиардер, който управлява Грузия зад кулисите. Миналото лято той успя да пречупи волята на своя народ и да завлече прозападната нация обратно в сферата на влияние на Москва. Този месец изглежда готов да предостави на Владимир Путин една от най-значимите победи в историята му, описва Daily Mail.

Bidzina Ivanishvili criticizes Giorgi Gakharia and his party, calls for accountabilityhttps://t.co/l03THWYXcz pic.twitter.com/8mLnr8Huwy — Ghia Abashidze (@ghiageo) October 22, 2024

Правителството на Иванишвили прокара закон за „чуждестранни агенти“ през май месец след седмици на насилие, през които маскирани правителствени бандити нападаха опоненти и ги оставяха на косъм от смъртта.

Законодателството изисква всички неправителствени и медийни организации, които получават над 20 % от финансирането си от чужбина, да се регистрират като чуждестранни агенти – буквално „шпиони“ на грузински.

Тези, които познават Иванишвили, предупреждават, че това е част от по-голям заговор на Путин, предназначен да смаже украинския морал, да подкопае западните санкции и да създаде СССР 2.0.

Но кой всъщност е Иванишвили ?

🇬🇪 The pro-Russian oligarch and de facto ruler of Georgia, Bidzina Ivanishvili, agrees with Russia that it was Georgia that started the war with Russia in 2008.

It cannot be more clear that he is Putin's mouthpiece in Georgia. pic.twitter.com/qGtEoSuNSf — Terje Helland (@terjehelland) September 14, 2024

Израснал в крайна бедност в Чорвила, малко селце в западна Грузия, Иванишвили се премества в Русия, за да направи своето състояние от $7 милиарда като един от първите олигарси през “дивите” 1990-те години.

В Москва той спечели прякора си “Удав”, което означава “Боа Удушвач” на руски - намек за това как безмилостно ще задуши конкурентни фирми.

Той се завърна в родината си в началото на 2000-те години, точно когато Грузия свали оковите на постсъветското ръководство с Революцията на розите през 2003 г.

Негативното отношение на Грузия към руския империализъм беше укрепено след нахлуването на Путин през 2008 г., когато той завладя два отцепили се региона, описа Daily Mail.

Иванишвили, “спокоен” човек, който “излъчва изключително самочувствие”, е трябвало да увери правителството, че не е московски агент при завръщането си.

In an interview on pro-government “Imedi” TV, Bidzina Ivanishvili, the honorary chairman of Georgia’s ruling “Georgian Dream” party, made a series of striking statements that have further fueled tensions ahead of the critical parliamentary elections on October 26. Ivanishvili… pic.twitter.com/LphkQuNAuy — GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) October 22, 2024

„Той ми каза, че веднага щом е видял Путин и походката му по телевизията му е решил, че този човек няма да му позволи да работи с никаква свобода – така че той стегна багажа си и се премести в Грузия“, каза Гиа Хухашвили, негов бивш съветник.

През първото си десетилетие у дома Иванишвили – завръщайки се със състояние, равно на една пета от БВП на Грузия – остана извън политиката. Той остана полумитична фигура, изграждайки леговище с изглед към столицата Тбилиси, от което щедро финансира художници, интелектуалци и църквата.

В имението си той отглежда делфини, акули, пингвини и други екзотични животни.

През 2011 г. милиардерът навлезе в политиката със своя собствена партия– “Грузинска мечта”.

Иванишвили предложи надежда на разцепената опозиция и постигна невъзможното, като ги обедини, за да победи все по-автократичното управляващо правителство през следващата година.

Той обеща на поддръжниците си, че ще отстрани предишната администрация, преди да подаде оставка от политиката.

Но бързо стана ясно, че Удушвачът няма намерение да се откаже от властта.

„Той излизаше от политиката, след което внезапно реши, че е шефът“, каза Георги Маргвелашвили, който беше министър при Иванишвили, но след като стана президент през 2014 г., прекъсна отношенията им, когато милиардерът започна да подкопава авторитета му.

Високопоставен американски дипломат в Грузия също е забелязал тревожни знаци по това време, отбелязвайки как веднъж Удушвачът е попитал зашеметена американска делегация „какво наистина трябва да направя, за да вляза в НАТО до 2016 г.“

„Той не можеше да разбере защо са необходими неща като права на човека и върховенство на закона“, казаха те.

Дипломатът също отбеляза, че „мрази да му се изнасят лекции – особено от жени“.

Въпреки че не заема публична длъжност от 2013 г., Иванишвили поддържа контрол над Грузия, като назначава близки сътрудници да ръководят ключови институции.

Личният му бодигард стана министър на вътрешните работи, лекарят на съпругата му стана министър на здравеопазването, а трима от последните четирима министър-председатели са назначени в неговите компании.

„Премиерът на Грузия служи по желание на Бидзина“, каза Линкълн Мичъл, някога неофициален съветник на Иванишвили от САЩ.

„Достъпът до Бидзина е най-ценният политически актив в грузинското правителство“.

„Бидзина е лишен от емоции“, каза грузинският политически анализатор Хухашвили. „След като е недоволен от някого, той го кани в бизнес центъра и му обяснява какво е направил погрешно. Той ще го повтори 100 пъти, за да смели този човек."

Това унижение типично се случва пред аквариума му с акули.

"I make every decision to get my money back. This is the reality. After winning the court case in Singapore, I called the U.S. ambassador and said I was ready to meet," said Bidzina #Ivanishvili. He refused to meet with U.S. reps due to "de facto sanctions." pic.twitter.com/oXwyD5YKqp — PUBLIKA (@Publika_ge) October 22, 2024

В продължение на 10 години Иванишвили тихо променяше Грузия по свое желание - през това време демокрацията и свободата на словото рязко се влошаваха.

Удушвачът засили търговията с Русия,докато партията му също запази ангажимента си към ЕС и НАТО.

Това е било жизненоважно за задържане на властта в антируската страна, обясни Daily Mail. Едва когато Пути нахлу в Украйна обаче, Иванишвили беше принуден да разкрие картите си.

" Той предвиди, че войната ще свърши за един месец, Русия напълно ще поеме и окупира Украйна и ще започне да изгражда някакъв модернизиран Съветски съюз, и че следващата цел ще бъде Грузия. Той беше уплашен до смърт, защото той е Бог в Грузия, но има цял пантеон от богове, в който Путин се квалифицира като Зевс. И така, той започна да се подготвя за тази възможност."

В рамките на 48 часа след нахлуването на Путин Грузинската мечта започна да публикува проруската пропаганда – и отказа да санкционира Кремъл.

Неговата партия въведе няколко проруски закона, включително закона за „чуждестранните агенти', който ще смаже опозицията и офшорен законопроект, който може да превърне Иванишвили в „касиер на Кремъл".

Този законопроект ще позволява офшорни активи да бъдат прехвърлени на Грузия без данъци, където опитомените съдии на владетеля в сянка биха могли теоретично да ги защитят от санкции.

Как може един мъж да промени цяла държава и защо?

Според Маргвелашвили това е благодарение на модел на управление, който започна почти от момента, в който Иванишвили пое властта и който постепенно разпространи апатия сред хората.

„Това е класически руски модел на управление", каза Маргвелашвили, който това лято се присъедини към опозиционната партия „За Грузия".

„Цялата концепция е, че всичко е гнило, всичко е безполезно – това е някакъв вид фатализъм. Той подкопава държавните институции напълно, преминавайки постепенно и дискредитирайки всеки слой на управление.

Всичко това, за да достигне една цел – Грузия да падне обратно под властта на Москва, пише DailyMail.

🚨⚠️Georgia:



The West suggested that former Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili start a war with Russia, Bidzina Ivanishvili, founder of the ruling Georgian Dream party, said in an interview with Imedi TV.



"There are three or four million of you. They won't kill… pic.twitter.com/ez3rg2uvSk — Stoic Spectator (@stoicspectator1) October 21, 2024

Изборите на 26 октомври

Има обаче един фактор, който олигархът очевидно не е предвидил – Gen Z.

Стотици млади хора излязоха по улиците, за да протестират срещу плана му.

Тълпите бяха по-големи дори от тези, които предизвикаха Революцията на розите.

Иванишвили беше принуден да разгърне вътрешен терор срещу собствения си народ, за да прокара закона за чуждестранните агенти през май, почти сигурно задушавайки всякакви надежди за спечелване на свободни и честни избори.Това го в безизходица- манипулирането на изборите може да предизвика революция.

При такъв сценарий намеса от Москва е малко вероятна.

ЕС и САЩ заплашиха управляващата партия със санкции. Въпреки реториката нито една европейска държава дори не е наложила забрана за пътуване на Иванишвили и няма други наказания върху него и близките му.

Из цялата страна са издигнати предизборни билбордове Грузинска мечта със снимки на украински градове, унищожени от руски бомби под надписа: "Изберете мира."

Неизказаното послание е - Москва е близо, Западът е далеч, така че мълчи и приеми съдбата си.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase