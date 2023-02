Стара технология, модерен шпионаж: Каква е целта на балоните

Д окато Китай настоява, че бялото кълбо, което се носеше над континенталната част на Съединените щати миналата седмица, е било заблуден метеорологичен балон, служители във Вашингтон твърдят, че балонът е бил шпионско устройство, разположено от Пекин за наблюдение на чувствителни зони.

Този сериозен проблем привлече вниманието към така наречените "шпионски балони" и ролята на тази на пръв поглед старомодна технология в съвременния шпионаж, пише Al Jezeera.

В събота американски изтребител свали китайския балон край бреговете на Южна Каролина, като официални лица заявиха, че усилията за възстановяване ще разкрият повече подробности за възможностите на китайското устройство.

Пекин осъди този ход като "очевидна свръхреакция и сериозно нарушение на международната практика", влошавайки политическия водовъртеж, заради който държавният секретар Антъни Блинкен вече отложи планирано посещение в Китай.

Защо правителствата използват балони за наблюдение?

В епохата на сателитите балоните за наблюдение - които обикновено са усъвършенствани балони, оборудвани с високотехнологични, насочени надолу устройства за заснемане на изображения - предлагат наблюдение от близко разстояние, заяви за новинарския сайт The Conversation Иън Бойд, професор по аерокосмически инженерни науки в Университета на Колорадо в Боулдър. Балоните понякога остават подвластни на метеорологичните условия, но могат да бъдат оборудвани с "насочващ апарат", който да контролира пътя им.

Въпреки че сателитите остават "предпочитаният метод за шпиониране отгоре", балоните, които летят по-ниско и се намират на приблизително същата височина, на която летят търговските авиокомпании, обикновено могат да правят по-ясни изображения от сателитите с най-ниска орбита, обясни Бойд. Това се дължи най-вече на скоростта на тези спътници, които завършват една обиколка на Земята за 90 минути.

Друг вид сателити могат да се въртят в синхрон със Земята, което им позволява да правят непрекъснати снимки на едно място, според Бойд, въпреки че такива сателити обикалят по-далеч от планетата и поради това обикновено дават по-мъгливи изображения.

Балоните за наблюдение могат да бъдат способни и да "събират електронни сигнали" и да прихващат комуникации, според Дейвид ДеРош, професор в Близкоизточния център за стратегически изследвания в Южна Азия към Националния университет по отбрана във Вашингтон.

Той заяви пред Al Jazeera, че сваленият от САЩ китайски балон може да е бил използван и за "събиране на информация за това какви сигнали [САЩ] използват за проследяване, така че евентуално да могат да идентифицират и класифицират попаденията на радара ... което би могло да представлява интерес, ако китайците искат действително да започнат атака".

Какво казва САЩ за балона?

Според американски официални лица китайският балон е бил с размерите на три училищни автобуса и е навлязъл в зоната за противовъздушна отбрана на САЩ северно от Алеутските острови в Аляска на 28 януари, като на 30 януари е преминал през Аляска и е навлязъл в канадското въздушно пространство в Северозападните територии, а на следващия ден се е върнал обратно на територията на САЩ над северната част на Айдахо.

Длъжностните лица не предоставиха много подробности за технологията на балона, въпреки че твърдо заявиха, че това е "балон за наблюдение". Длъжностните лица са заявили, че балонът е бил оценен като снабден с двигатели и витла, които са му позволявали да маневрира.

"Убедени сме, че той се е стремял да наблюдава чувствителни военни обекти", заяви пред репортери в събота високопоставен служител от отбраната.

