Спасиха “най-самотната овца”

Ж ивотът на “най-самотната овца във Великобритания” е бил застрашен. Група фермери успяват да спасят животното преди да се стигне до фатален край.

Овцата пребивавала последните три години от живота си на чакълест плаж. Това посочва фермерката Ками Уилсън. Тя допълва, че плажът не е обитаван от други животни.

Овцата се е намирала в района на шотландското пристанище “Кромарти фърт”.

Уилсън и четирима мъже от шотландската фермерска общност са успели да измъкнат животното от плажа, на който било блокирано, съобщава Sky News.

За да изведат животното от плажа, фермерите преминали през множество скали, храсти и дървета.

Те дали име на животното - Фиона. Ками Уилсън посочва, че животното било с наднормено тегло. Това, в комбинация с тежката му козина, в крайна сметка е щяло да натовари мускулатурата на животното. По думите на експерта, при падане по гръб е имало голяма вероятност животното да се задуши.

Уилсън коментира, че е била мотивирана да спаси овцата, след като е видяла негативни коментари в социалните медии, според които "фермерите не се интересуват от беззащитното животно".

