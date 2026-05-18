Корабът, засегнат от хантавирус, пристигна в Ротердам за дезинфекция

Н идерландският круизен кораб „Хондиус“, на борда на който бяха регистрирани случаи на зараза с хантавирус, пристигна в пристанището в Ротердам, предадоха световните агенции.

Там ще премине през процедури по дезинфекция, а екипажът на борда му ще бъде поставен в карантина.

На борда на кораба има общо 25 членове на екипажа и двама медицински служители.

При навлизането в пристанището корабът беше придружен от влекач и нидерландски полицейски катер.

По време на круизното плаване на кораба трима пътници, които бяха на борда му починаха, включително нидерландска семейна двойка, за която здравните власти смятат, че се е заразила с вируса по време на посещение в Южна Америка и после го е предала на други пътници. Става дума за щам на вируса, който се предава между хора.

Круизният кораб прекара последните шест дни в плаване за Ротердам от Канарските острови, където останалите пътници бяха ескортирани извън него от служители с пълно защитно облекло и качени на полети към повече от 20 държави, за да бъдат поставени там под карантина.

Засегнатите от огнището на борда са най-малко 11.

Канадската агенция за обществено здраве съобщи, че един от четиримата канадци, поставени под изолация след напускането на кораба, е дал положителен тест за хантавирус вчера и че информацията по случая ще бъде споделена със Световната здравна организация.

Служители по обществено здраве ще инспектират кораба, преди да му бъде позволено отново да отплава. Огнището на хантавирус на борда на „Хондиус“ е първият известен случай на круизен кораб. Нидерландската компания, която притежава круизния кораб, заяви, че не предвижда промени в дейността си. Тя има планиран арктически круиз, който ще отплава от Кефлавик, Исландия, на 29 май.

Френският институт „Пастьор“ съобщи в събота, че е извършил пълно секвениране на щама на вируса, открит при френски пътник от „Хондиус“ и е установил, че той съвпада с вече известни щамове в Южна Америка, без досега да има индикации за нови характеристики, които биха го направили по-заразен или по-опасен.