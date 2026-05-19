Свят

Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве

Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения коминен ефект

19 май 2026, 06:38
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В ъздушно-капкови инфекции като морбили, грип и COVID-19 могат да се разпространяват между апартаментите в многоетажните сгради чрез вентилационните системи на баните, които се използват широко по целия свят.

До това заключение стигнаха учени, водени от Шели Милър от Университета на Колорадо в Боулдър. Резултатите от изследването бяха публикувани в списание PLOS One.

Целта на проучването беше да се определи как точно е възникнало огнище на COVID-19 в жилищна сграда в Сантандер, Испания, през юни 2020 г. Точно когато процентът на заразяване в града спадна до нула, а хората започнаха да спазват социална дистанция и да носят маски, жител на третия етаж даде положителен тест за вируса. Сградата беше поставена под карантина, но скоро 15 души в четири апартамента, разположени вертикално един над друг, се заразиха.

Проучването е замислено като разследване на реално огнище, в което участват инженери и епидемиолози от няколко университета. Инженерът Дейвид Хигера, който живее в сградата и е съавтор на изследването, подозира, че проблемът се крие във вентилационните шахти, свързващи баните.

Генетичното секвениране (декодиране на ДНК) разкри, че случаите са свързани и вероятно принадлежат към една и съща верига на предаване. След това изследователите измериха въздушния поток и налягането в сградата. В един от експериментите те дистанционно измериха нивата на въглероден диоксид (CO2) в празен апартамент в течение на денонощието. CO2 се отделя при дишане и нивата му би трябвало да са ниски в необитаема стая. Апартаментът обаче буквално бил пълен с него.

Ключови открития

В много по-стари сгради по света баните нямат прозорци и вентилатори. Вместо това се използва така нареченият коминен ефект – споделени вертикални вентилационни шахти, които изхвърлят въздуха през отвори в стените навън чрез естествена конвекция.

Проучването установи, че промените във времето могат да повлияят на налягането във вентилационната шахта: с повишаване на външната температура въздухът започва да тече обратно през вентилационните отвори към помещенията. Включването на кухненския абсорбатор влошава ситуацията, тъй като създава отрицателно налягане и увеличава въздушния поток между апартаментите през вентилационната шахта. Авторите определят вертикалната вентилационна система в баните като най-вероятния път за предаване на вируса.

Дейвид Хигера инсталира в банята си вентилатор с възвратен клапан, който блокира обратното навлизане на въздушния поток от шахтата в апартамента му. Оттогава в семейството му не са регистрирани нови случаи на заболяването, но проучването не доказва ефективността само на тази единична мярка.

Учените настоятелно призовават властите да актуализират строителните норми, за да изискат от собствениците на по-стари сгради да предприемат подобни технически мерки за намаляване на риска от разпространение на инфекции. Важно е да се разбере, че този проблем не е уникален само за Испания, където около една трета от сградите са построени преди 1975 г. и използват този тип вентилация. Подобни системи съществуват в по-старите постройки по целия свят.

Както отбелязва професор Шели Милър, дори и да сте далеч от източника на инфекцията, ако въздушните ви пространства са свързани чрез вентилация, това може да увеличи риска от предаване на зараза – независимо дали става въпрос за жилищна сграда, хотел, офис център или круизен кораб.

Въздушно-капкови инфекции Вентилационни системи Разпространение на COVID-19 Многоетажни сгради Бани вентилация Предаване на вируси Строителни норми Огнище на зараза Въздушен поток По-стари сгради
