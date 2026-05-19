Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Т ърсите нещо сладко, лесно за приготвяне и достатъчно ефектно, за да зарадвате гостите си с следобедно кафе? Този десерт с бутер тесто, ванилов крем, ягоди и хрупкави бадеми е идеалният избор за средата на седмицата, когато искате да приготвите нещо вкусно без излишни усложнения.

Бутер тесто с ягоди – необходими продукти:

1 опаковка бутер тесто

бадемови люспи

1 пакет готов ванилов крем

125 мл студено мляко

пресни ягоди

1 жълтък (за намазване)

пудра захар (за поръсване)

Начин на приготвяне:

Сгънете бутер тестото на две и изрежете кръгчета с помощта на чаша. Поставете ги в тава, покрита с хартия за печене, и намажете всяко от тях с разбития жълтък. Поръсете с бадемови люспи и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20 минути или докато придобият златист загар. През това време пригответе ваниловия крем според инструкциите на опаковката, като използвате студеното мляко. Измийте, почистете и нарежете ягодите. Разрежете изпечените тестени кръгчета хоризонтално на две. Намажете долната половина обилно с крема и подредете ягодите, след което захлупете с горната част. Поръсете с пудра захар и поднесете.

Приятно хапване!