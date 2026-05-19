Ягоди, сметана и бутер тесто: Сладко изкушение, готово само за 30 минути

Т ърсите нещо сладко, лесно за приготвяне и достатъчно ефектно, за да зарадвате гостите си с следобедно кафе? Този десерт с бутер тесто, ванилов крем, ягоди и хрупкави бадеми е идеалният избор за средата на седмицата, когато искате да приготвите нещо вкусно без излишни усложнения.
Бутер тесто с ягоди – необходими продукти:
- 1 опаковка бутер тесто
- бадемови люспи
- 1 пакет готов ванилов крем
- 125 мл студено мляко
- пресни ягоди
- 1 жълтък (за намазване)
- пудра захар (за поръсване)
Начин на приготвяне:
- Сгънете бутер тестото на две и изрежете кръгчета с помощта на чаша. Поставете ги в тава, покрита с хартия за печене, и намажете всяко от тях с разбития жълтък.
- Поръсете с бадемови люспи и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 20 минути или докато придобият златист загар.
- През това време пригответе ваниловия крем според инструкциите на опаковката, като използвате студеното мляко. Измийте, почистете и нарежете ягодите.
- Разрежете изпечените тестени кръгчета хоризонтално на две. Намажете долната половина обилно с крема и подредете ягодите, след което захлупете с горната част. Поръсете с пудра захар и поднесете.
Приятно хапване!