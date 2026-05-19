Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

С ветовната федерация по гимнастика премахна всички ограничения за руски и беларуски спортисти, като им позволи да се състезават под националните си флагове за първи път от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Изпълнителният комитет на организацията обяви на 18 май, че „премахва всички ограничения, приложени към руските и беларуските спортисти от февруари 2022 г. насам, с незабавен ефект“.

Световна федерация по гимнастика, известна преди като Международна федерация по гимнастика, ръководи международните състезания във всички дисциплини на спорта. Решението отменя санкциите, въведени през март 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Тогава руските и беларуските спортисти бяха отстранени от международни състезания, а бяха наложени ограничения и върху националните символи и спортни прояви, свързани с двете държави. По-късно на спортистите от Русия и Беларус беше позволено да се завърнат като неутрални участници от края на 2024 г., но без право да използват национални флагове и химни.

Новото решение възстановява пълните права за участие във всичките пет дисциплини под егидата на федерацията, включително спортна, художествена, акробатична и аеробна гимнастика, както и скокове на батут.