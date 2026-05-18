Свят

Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара

Целта е компенсиране на „ощетените“ от предишната администрация на демократа Джо Байдън

18 май 2026, 23:24
Нов скандал в САЩ, Тръмп си прави фонд с 1,78 млрд. долара
Източник: Getty Images

М инистерството на правосъдието на САЩ обяви създаването на фонд от 1,776 млрд. долара за компенсации на съюзници на президента републиканец Доналд Тръмп, които твърдят, че са били несправедливо преследвани от предишната администрация на демократа Джо Байдън.

Това е безпрецедентен ход, който ще позволи на правителството да изплаща средства на негови поддръжници чрез държавна агенция, контролирана от него, с пари на данъкоплатците. Изглежда почти няма ограничения кой може да подаде иск към фонда. Тръмп многократно е заявявал, че негови съюзници са били политически преследвани от съдебната система – от разследването за предполагаема руска намеса до близо 1600 души, обвинени във връзка с щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Тръмп иска 230 милиона долара обезщетение от правителството

Създаването на фонда идва, след като Тръмп оттегли делото си за 10 млрд. долара срещу Данъчната служба на САЩ, в което твърдеше, че институцията не е успяла да защити неговите данъчни декларации и тези на компаниите му от неразрешено изтичане на информация. 

Самият Тръмп няма да получи плащания, но ще получи официално извинение, съобщиха от Министерството на правосъдието.

„Държавният апарат никога не бива да бъде използван срещу който и да е американец и намерението на министерството е да поправи допуснатите грешки и да гарантира, че това няма да се повтори“, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, който преди това бе част от личния правен екип на Тръмп.

Тръмп съди министерството на правосъдието на САЩ за "политическо преследване"

Фондът ще бъде управляван от комисия от петима членове, чиито имена все още не са обявени. Тръмп ще има правомощията да освобождава всеки от тях. Министерството на правосъдието уточни, че „няма партийни изисквания за подаване на иск“, а заявления ще се приемат до 15 декември 2028 г. – месец преди края на втория президентски мандат на Тръмп.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър определи създаването на фонда като „покварено“.

Източник: БГНЕС    
Компенсационен фонд Доналд Тръмп Пари на данъкоплатците
Последвайте ни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

Това ли е планът за

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

ЦКР: какво всъщност знае банката за вас

pariteni.bg
Как кучетата най-често хващат бълхи

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 1 ден
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 1 ден
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 1 ден
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

Свят Преди 1 час

Тръмп: В момента се водят сериозни преговори

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Свят Преди 2 часа

Стрелецът все още се издирва

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

България Преди 5 часа

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

България Преди 6 часа

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

България Преди 7 часа

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Любопитно Преди 7 часа

Актрисата Зоуи Кравиц бе забелязана да танцува на откриващото шоу от турнето на годеника си Хари Стайлс в Амстердам. Източници разкриват, че двамата вече планират две сватби в Лондон и Ню Йорк, а певецът е „напълно запленен“ от бъдещата си булка

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

България Преди 7 часа

Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на Гранична полиция

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 7 часа

Младата пациентка е родила в търновската болница

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

България Преди 8 часа

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

България Преди 8 часа

Ден след историческия триумф на DARA в събота, е подадена заявка за защита на бранда в целия Европейски съюз, разкрива адвокат Диана Попова

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 8 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Свят Преди 8 часа

Върховният съд в Мадрид призна, че данъчните власти са сгрешили за статута на колумбийската звезда през 2011 г. и са я глобили неправомерно. Певицата сподели, че решението слага край на години съсипващ натиск върху нея и семейството ѝ

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 8 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 8 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 9 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

<p>Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията</p>

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

България Преди 9 часа

Премиерът: В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дадат пример

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Хиляди се събраха в Арена 8888 за грандиозния финал на „Като две капки вода”

Edna.bg

Братът на Маги Джанаварова вдигна сватба

Edna.bg

Бомба от Острова! Гуардиола си тръгва от Манчестър Сити, ясно е кой ще го замени

Gong.bg

Човекът, който иска да свали Флорентино Перес: Очаквайте новини след 2-3 дни

Gong.bg

Грандиозният финал на „Като две капки вода“ Сезона-Слънце (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Радев: България вече не е периферия, а важен партньор на Германия

Nova.bg