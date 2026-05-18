„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

С бурни овации, емоционални речи и мощна подкрепа за DARA започна големият финал на „Сезона-Слънце“, който още от първите минути се превърна в истински телевизионен спектакъл

18 май 2026, 20:00
"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан

С бурни аплодисменти, емоционални моменти и усещане за истински телевизионен празник започна големият финал на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ в „Арена 8888“. Хиляди зрители изпълниха залата още преди старта на шоуто, а атмосферата още в първите минути напомни по-скоро на мащабен концертен спектакъл, отколкото на телевизионен финал.

Началото на вечерта бе дадено лично от продуцента на предаването Кирил Кирилов - Кико, който откри шоуто под бурните овации на публиката. Само секунди по-късно цялата „Арена 8888“ се изправи на крака и аплодира екипа на „Като две капки вода“ - момент, който видимо развълнува както хората зад сцената, така и звездите от сезона.

Малко след това водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро излязоха на сцената под мощните викове на публиката и откриха финала с думите:

„Бангаранга, България!“

Още в началото стана ясно, че тази вечер зрителите няма да бъдат просто публика, а активна част от спектакъла. Един от най-силните моменти в началото на финала дойде, когато залата избухна при звученето на „Бангаранга“ - песента, с която DARA спечели „Евровизия“ 2026. Хиляди фенове запяха припева заедно, а атмосферата в залата за минути се превърна в истинска музикална еуфория.

Особено емоционални бяха и думите на продуцента Магърдич Халваджиян, който коментира успеха на българската певица пред публиката в залата:

„Трябваше някой да изгрее над хейта. Победата на DARA е неин личен успех, но фактът, че Евровизия 2027 ще се проведе в България, това е успех и за нас.“

Репликата му предизвика бурни аплодисменти и се превърна в един от първите големи емоционални моменти на вечерта.

Безпрецедентен интерес към финала на „Като две капки вода“ в „Арена София“

Малко по-рано Халваджиян се обърна към зрителите и с друго кратко, но силно послание:

„Искрено се забавляваме с това, което правим.“

Фраза, която сякаш най-точно описва и духа на целия „Сезона-Слънце“ - издание, превърнало се в едно от най-зрелищните и емоционални в историята на формата.

С внушителна сцена, огромни LED екрани, концертно озвучаване, пиротехника и публика, която не спира да аплодира любимците си, финалът на „Като две капки вода“ вече дава заявка да се превърне в едно от най-запомнящите се телевизионни събития на годината.

За разлика от предишни години, тази вечер на сцената излизат не само финалистите, а всички звезди от сезона - решение, обявено след полуфинала от водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро. Така зрителите в залата и пред екраните ще видят още веднъж Александра Раева, Борис Христов, Даниел Пеев - Дънди, Емилия, Иво Димчев, Пламена Петрова, Симона, Весела Бабинова и Виктор Тодоров в нови впечатляващи превъплъщения.

Тази година шоуто заложи и на ново попълнение в творческия екип. Към продукцията като вокален педагог се присъедини Михаела Маринова - победителка в пети сезон на формата и една от най-успешните млади български изпълнителки. Нейното участие бе сред големите акценти още в началото на сезона.

Интересът към финала бе огромен още седмици преди събитието.

Още с откриващите изпълнения стана ясно, че продукцията няма намерение да пести зрелището. Огромна сцена, впечатляващи LED екрани и концертна атмосфера превръщат финала повече в музикален мегаспектакъл, отколкото в традиционно телевизионно предаване.

Тази вечер зрителите ще решат кой ще грабне победата в „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ - сезон, който още от самото начало обеща блясък, мащаб и големи емоции. А ако съдим по старта на шоуто, финалът тепърва ще поднася изненади.

