Тайната на Джулиан Мур за идеална фигура на 65 години: Едно просто, но странно упражнение

Д жулиан Мур, която наскоро отпразнува 65-ия си рожден ден, изглежда значително по-млада от възрастта си. Тайната ѝ се оказа изненадващо проста, но и необичайна.

Какво прави Джулиан Мур за тялото си

65-годишната Джулиан Мур впечатлява феновете с безупречната си форма, благодарение на необичайна техника на ходене назад, която активира скрити мускули и ускорява метаболизма й. Този метод позволява на актрисата да поддържа тонус на тялото и умствена острота, без да прекарва изтощителни часове във фитнеса.

Актрисата признава, че този вид движение я кара да се чувства много по-енергична и помага на тялото ѝ да функционира с максимална производителност.

Как обратното ходене работи за тонуса на тялото

Науката потвърждава, че когато се движим в обратна посока, телата ни са принудени да работят по различен начин.

По-специално, то натоварва значително по-голямо мускулите на бедрата и седалищните мускули, отколкото обикновеното ходене. В допълнение към физическия тонус, тази практика тренира и баланса, и способността на мозъка да се адаптира по-бързо към новите условия.

Как обратното ходене работи за тонуса на тялото

Специалистите препоръчват въвеждането на тази техника постепенно, като се добавят само една или две минути движение в обратен ред по време на обикновена разходка. Важно е да се започне на равна повърхност и с бавно темпо, за да може тялото да се адаптира към това необичайно натоварване.

След като се почувствате уверени, можете да опитате кратки участъци нагоре, които допълнително укрепват мускулите.

Джулиан Мур също така подчертава психологическите ползи от излизането от рутината. Всяка нова дейност – от изучаването на език до необичаен начин на ходене – помага за „събуждане“ на нервната система и поддържане на високи нива на енергия.

Как да започнете безопасно

За безопасно начало, експертите препоръчват да се съсредоточите върху контрола, а не върху скоростта. Най-добре е да започнете бавно по равна, ясна пътека, като правите кратки и уверени стъпки, което значително подобрява баланса и осъзнаването по време на движение.

Това упражнение е най-добре да се добавя на интервали по време на обичайната ви разходка: ходете напред за няколко минути, след което преминете към ходене назад за 1-2 минути.

Ходенето назад напълно променя механиката ви, принуждавайки ви да стъпвате от пръсти на пети, което естествено насърчава по-изправена стойка.

Докато изпълнявате упражнението, е важно да държите гърдите повдигнати, а коленете леко свити. Това помага да се избегне навеждане назад и по-добре ангажира квадрицепсите и бедрата.