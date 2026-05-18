България

Асошиейтед прес отчете силното представяне на DARA на "Евровизия"

Песента "Бангарaнга" донесе победата на Дара на финала на конкурса Евровизия

18 май 2026, 08:01
Румен Радев заминава за Берлин за среща

Румен Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с канцлера Фридрих Мерц
От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица
Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО
Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA
Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

С тотици ликуващи фенове, развяващи български знамена, посрещнаха победителката от конкурса за песен „Евровизия“ Дара при завръщането ѝ снощи у дома, предаде Асошиейтед прес.

Видимо уморена, но усмихната, 27-годишната певица пристигна на летище „Васил Левски“ в София, размахвайки приза от „Евровизия“. Големите телевизионни канали в България направиха промени в редовните си програми, за да отразят събитието на живо от летището.

„Тази награда бележи началото на бъдещата ми международна кариера“, заяви Дара.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
13 снимки
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия
Триумфът на DARA на Евровизия

Певицата спечели 70-ия конкурс за песен „Евровизия“ във Виена в събота със заразителния си парти химн „Бангаранга“, давайки на страната от Югоизточна Европа първата ѝ победа в конкурса.

„Направихме нещо велико за българската музика и се надявам това да изпрати послание, че българските изпълнители и артисти заслужават по-силна подкрепа“, заяви Дара. Тя допълни, че България е „изключително талантлива нация, която ще продължи да получава все повече и повече внимание“.

Дара, чието истинско име е Дарина Йотова, победи в събота 24 други състезатели по време на големия финал на европейския конкурс за поп музика. Заразителните ритми на песента ѝ и добре хореографираната танцова част се оказаха хит както за националните журита в участващите страни, така и за зрителите по целия свят, чиито гласове заедно определят победителя.

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
7 снимки
f
f
f
f

Кметът на София Васил Терзиев беше сред официалните лица на летището. Терзиев заяви, че столицата е готова да бъде домакин на следващото издание на европейския песенен конкурс през 2027 г., когато България ще отбележи 20-годишнината от присъединяването си към Европейския съюз.

Политическите лидери на балканската страна се присъединиха към изблика на национална гордост, допълва АП.

Председателят на парламента Михаела Доцова нарече победата на Дара „вдъхновение за нацията“, президентът Илияна Йотова заяви, че това е „триумф за България“, а премиерът Румен Радев я обяви за „победа със световен резонанс“.

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
7 снимки
f
f
f
f
Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Дара Евровизия Победа на България Летище София Бангаранга Българска музика Национална гордост Международна кариера Домакинство Евровизия 2027 Български артисти
Последвайте ни

По темата

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Тигър избяга от частен обект в Германия и нападна човек

Тигър избяга от частен обект в Германия и нападна човек

Два военни самолета се сблъскаха по време на авиошоу в Айдахо

Два военни самолета се сблъскаха по време на авиошоу в Айдахо

„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
10 породи кучета, склонни към тревожност

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 14 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 13 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 11 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

Корабът, засегнат от хантавирус, пристига в Ротердам за дезинфекция

Свят Преди 20 минути

Властите очакват рискът да намалее след прилагане на контролни мерки

<p>Нов трамвай №13 тръгва в София</p>

Временна организация на движението по бул. "Ал. Стамболийски" заради реконструкция на трамваен релсов път

България Преди 40 минути

Промените в трамвайния транспорт в София влизат в сила от 18 май 2025 г. и ще продължат до 17 ноември 2026 г.

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Любопитно Преди 2 часа

Честата консумация на тези продукти може да доведе до влошаване на паметта и намаляване на концентрацията

,

Магията на петте думи: Как една проста фраза може да „изключи“ тревожността ви

Любопитно Преди 2 часа

Тревожността не е реалност, а просто мисъл. Научете как една фраза създава психологическа дистанция от страха

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Пътешествия през времето, карнавална енергия, танц и технологии ще преживее публиката на One Dance Festival’ 18

Любопитно Преди 2 часа

Едни от най-актуалните имена на европейската танцова сцена пристигат в Пловдив за третия фестивален уикенд на One Dance Festival с впечатляващи нови спектакли за революцията, историята, социалните мрежи и дигиталната идентичност. Програмата One Dance City ще превърне града в сцена със спектакли и танцови уроци под открито небе с вход свободен

,

Рияд: Ударът в близост до ядрена централа в ОАЕ е "заплаха за стабилността в региона"

Свят Преди 9 часа

,

Диана Блажева е големият победител в The Floor

Любопитно Преди 10 часа

Тя превзе играта и спечели наградата от 30 000 евро

Израелски удари в южен Ливан убиха петима въпреки примирието

Израелски удари в южен Ливан убиха петима въпреки примирието

Свят Преди 10 часа

"Кървава баня" в Мексико месец преди Световното по футбол: Десет загинаха при масова стрелба

"Кървава баня" в Мексико месец преди Световното по футбол: Десет загинаха при масова стрелба

Свят Преди 11 часа

Въоръжени мъже откриха огън в къща на 200 км от столицата, сред жертвите има жени и дете

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Любопитно Преди 12 часа

Това откритие може най-после да обясни истинската научна загадка на региона

,

Тръмп и президентът на Южна Корея обсъдиха съдбоносната среща САЩ-Китай

Свят Преди 13 часа

Двамата лидери също така са обсъдили гладкото прилагане на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Свят Преди 13 часа

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Свят Преди 14 часа

Френските магистрати се стремят да разследват евентуални престъпления, извършени във Франция или с участието на френски извършители, които са улеснили престъпленията му

,

Евакуират 30 000 души в германски град заради невзривена бомба от Втората световна война

Свят Преди 14 часа

В момента пожарникари проверяват дали всички хора са напуснали зоната за евакуация, чиито радиус е 1,5 км

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Свят Преди 16 часа

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

България Преди 16 часа

Пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон в квартал „Огоста“

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 май, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 май, понеделник

Edna.bg

Станка Златева: Промяната и връщането на традициите вече е факт

Gong.bg

Левски се огледа в играч на Черно море

Gong.bg

Пролетни дъждове в сезона на баловете

Nova.bg

Търсенето на работа в ерата на изкуствения интелект: Повече възможности, но и повече конкуренция

Nova.bg