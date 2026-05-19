Свят

Тръмп: Има добри шансове за ядрено споразумение с Иран

Белият дом дава шанс на дипломацията, но армията остава в готовност

19 май 2026, 06:54
Източник: gettyimages

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има "много добри шансове" САЩ да постигнат споразумение с Техеран, което да не му позволи да се сдобие с ядрено оръжие, часове след като отмени планирана военна атака срещу Иран, за да даде възможност за продължаване на преговорите, предаде Ройтерс.

Тръмп отложи новите удари срещу Иран

 Тръмп каза, че лидерите на ключови американски съюзници от Близкия изток са го помолили да отложи планираната атака срещу Иран, насрочена за днес, за да позволи продължаване на преговорите с Техеран, но предупреди, че САЩ остават в готовност да предприемат пълномощабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение.

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

"Изглежда има много добри шансове те (съюзниците - бел. ред) да успеят да направят нещо. Ако можем да го постигнем, без да бомбардираме иранците, докато не ги разсипем, ще бъде много щастлив", каза пред журналисти Тръмп.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп САЩ Иран Ядрено оръжие Преговори Военна атака Близък изток Споразумение Техеран Отлагане на атака
Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

