Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Ч етирима души бяха убити, а осем - ранени, след като въоръжен мъж откри огън в южния турски окръг Мерсин, съобщава "Франс прес".

Стрелецът, за когото се смята, че е на 17 години, все още се издирва. Той първо открил огън в ресторант, като убил собственика и един служител и ранил няколко клиенти. След това той застрелял още двама мъже по време на бягството си.

"Анадолската агенция" съобщава за стрелбата в Мерсин, като публикува и видео, показващо как пострадалите са транспортирани с линейки до болница.

Други кадри, разпространени от местните медии, показват хеликоптер, който прелита над района в търсене на заподозрения, отбелязва АФП.

Една от жертвите е овчар, който пасял стадото си в близост до ресторанта, където заподозрeният открил огън. Заведението се намира край шосе на около 40 километра североизточно от град Мерсин.