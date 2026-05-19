Преди визитата си в Пекин: Путин отправи видеообръщение към китайските граждани

Руският президент подчерта безпрецедентното ниво на отношенията между Москва и Пекин.

19 май 2026, 07:08
Източник: БГНЕС

В навечерието на двудневната си официална визита в Пекин руският президент Владимир Путин направи видеообръщение към гражданите на Китай, предаде ТАСС.

"Скъпи китайски приятели, здравейте! Радостен съм за пореден път да посетя Пекин по покана на моя дългогодишен добър приятел президента на КНР Си Цзинпин", отбеляза руският лидер.

Традиционно в навечерието на важни пътувания в чужбина Путин дава интервю за медиите на страната домакин или подготвя за публикуване в местния печат статии, посветени на двустранните отношения. Този път обаче руският президент избра формата на видеообръщение. В него Путин подчерта безпрецедентното равнище на двустранните отношения, отбелязва ТАСС.

Си Цзинпин: Путин е най-близкият ми приятел

"Специалният им характер се проявява в атмосферата на взаимно разбиране и доверие, в готовността за сътрудничество въз основа на взаимно изгодни и равноправни начала, за водене на базиран на уважение диалог, за оказване на взаимна подкрепа по въпросите, касаещи фундаменталните интереси на двете страни, включително защитата на суверенитета и държавното единство", посочи Путин и добави, че дружбата между двете страни не е насочена "срещу някого", а е "за благото на мира и всеобщото процъфтяване". 

"Искрено ценя готовността на президента Си Цзинпин за дългосрочно сътрудничество с Русия", каза още руският лидер.

Путин очаква китайския президент в Русия напролет

"Бих искал да отбележа, че Русия с голямо уважение се отнася към многовековната история на Китай, към неговите постижения в културата, искуството, науката. Заинтересовани сме нашите народи да се сближават още повече, да постигат още по-добро взаимно разбирателство, да взаимстват един от друг всички добро, което се съдържа в богатите традиции и наследството на двете страни", посочи Путин и добави: "Русия и Китай  уверено гледат към бъдещето и активно развиват контактите помежду си в политиката, икономиката, отбраната, разширяват хуманитарния обмен и поощряват общуването между хората. Смятам, че нашите добри, дружески контакти ни помагат да набелязваме най-смели планове за бъдещето и да ги реализираме на практика".

"Приветстваме въвеждането на взаимна основа на безвизов режим между нашите две страни. Това не само допринася за активизирането на търговския и туристическия обмен, но и открива нови възможности за общуване и установяване на контакти между гражданите на Русия и Китай", отбеляза руският лидер.

"Продължава да нараства двустранният стокообмен, който отдавна премина границата от 200 млрд. долара. Взаимните плащания почти изцяло вече се извършват в рубли и юани", допълни Путин.

Руският президент се очаква да пристигне на двудневна официална визата в Пекин тази вечер. Съветникът му по външната политика Юрий Ушаков съобщи пред журналисти, че лидерите на двете държави ще обсъдят най-важните и чувствителни въпроси на двустранните отношения, включително сътрудничеството в сферата на доставките на енергоносители, отбелязва ТАСС.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Владимир Путин Пекин Си Цзинпин Руско-китайски отношения Официална визита Сътрудничество Двустранен стокообмен Безвизов режим Енергоносители Суверенитет
