Сърцераздирателен момент на "Евровизия": Певецът Сам Батъл бил оставен сам на британското сепаре

Британският участник в "Евровизия" бе забелязан да седи сам в огромната арена във Виена, което предизвика вълна от реакции и въпроси защо останалата част от британската делегация не е с него

18 май 2026, 11:51
Казусът „Израел срещу Русия“: „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните
Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин
Корабът, засегнат от хантавирус, пристигна в Ротердам за дезинфекция
Как европейските медии отразиха победата на България на "Евровизия"
Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона
Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади
Урокът, който СЗО научи след неочаквания епидемичен взрив в океана
След масирана атака: Зеленски призова за "по-болезнени" санкции срещу Русия

Б ританският представител Look Mum No Computer, чието истинско име е Сам Бейтъл, на 37 години, бе показан да седи сам в зеления кът на "Евровизия" по време на събитието, като кадърът трогна много фенове, пише Daily Mirror.

Ютюбърът завърши на последно място в конкурса, като получи едва една точка от Украйна.

Неговата песен и представянето на Обединеното кралство го оставиха на 515 точки зад победителката от България, изпълнителката DARA, на 27 години, и без нито една точка от публиката. Но именно кадърът, в който той седи сам в зеления кът, докато други участници са заобиколени от екипите си, предизвика най-силни реакции онлайн.

Сам Бейтъл е показан да седи на полукръгъл диван сам, със смачкано британско знаме до него, като в един момент дори маха на камерата. Някои зрители обвиниха британската делегация, че е "неуважителна към собствения си изпълнител", като го е оставила сам. Други определиха ситуацията като "срамна", а трети казаха, че изглеждало сякаш е бил изоставен.

По-късно обаче се появи видео, в което член на делегацията на Дания, също седяща отделно, го кани да се присъедини към тях. Смята се, че този момент се е случил по време на репетиция.

Дания бе представена от 27-годишния театрален актьор и певец Сьорен Торпегор Лунд, който играе Тони в постановка на "Уестсайдска история" в Копенхаген. По-късно той бе видян сред своя екип, заобиколен от хора, развяващи датски знамена.

Един фен на "Евровизия" написа с възмущение:

"Съжалявам, но ако аз бях ръководител на британската делегация, нямаше да оставя изпълнителя си сам по време на шоуто."

Обикновено участниците са придружавани от автори на песни, хореографи и бекстейдж екипи, които ги подкрепят и развяват знамена, макар че Сам е известен с това, че често работи самостоятелно.

Телевизионният водещ Рилан Кларк разказа, че го е видял да прави сам декора си между репетициите и дори е отказал предложена помощ, казвайки: "Всичко е наред, приятел, не се притеснявай."

Водещият на "Евровизия" заяви: "Той е направил почти целия сценичен декор сам."

Казах му: "Сам, знаеш, че имаме хора, които могат да помогнат", а той каза: "Не, всичко е наред, не се притеснявай. Невероятно е."

DARA спечели "Евровизия" с песента Bangaranga, събирайки 516 точки, изпреварвайки Израел и Румъния.

Източник: Daily Mirror    
