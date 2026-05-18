ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

В ърховният административен съд (ВАС) отмени дерогацията на „ТЕЦ Марица Изток - 2“ ЕАД след поредица от дела на Сдружение „За земята-достъп до правосъдие“. Решението е окончателно, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът остави в сила решението на Административен съд – Стара Загора, с което се отменя решение от 21.12.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за актуализиране на Комплексното разрешително на „ТЕЦ Марица Изток-2“ ЕАД.

Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти на държавната въглищна централа относно нормите на замърсяване със серен диоксид.

Решението на Върховния административен съд е изцяло съобразено с решение на Съда на Европейския съюз, постановено по отправено преюдициално запитване по настоящия спор. Върховните магистрати намират, че решението на органа е незаконосъобразно, тъй като не е извършена цялостна оценка на кумулативния ефект от замърсяването, не са взети предвид всички относими научни данни, допуснато е противоречие с мерките на действащия план за качество на въздуха на Община Гълъбово и не са изпълнени условията за допустимост на дерогацията, съгласно правото на ЕС.

Припомняме, че през 2023 г. Върховният административен съд отмени решение на Административен съд – Стара Загора и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

С него първоинстанционният съд е отхвърлил жалбата на сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу решението на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда за актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД.