Казусът „Израел срещу Русия": „Евровизия" е изправена пред трудни въпроси относно участието на страните

Разследване на „Ню Йорк Таймс" разкри кампания на Израел за узурпиране на вота, докато EBU се оправдава пред обществените медии защо е изгонил Русия, но не и Тел Авив

18 май 2026, 11:28
В ъпросите около песенния конкурс „Евровизия“ няма да изчезнат.

Независимо от резултата от големия финал на „Евровизия“ в събота вечер, съюзът за радио и телевизия, който стои зад конкурса, е изправен пред трудни въпроси за това как се одобряват държавите за участие, пише Politico.

В напрегнат до последно финал, аутсайдерът на България DARA изпревари Ноам Бетан от Израел, за да грабне голямата награда.

Запомнящият се денс химн „Bangaranga“ донесе на България първата победа на Евровизия, осигури най-голямата разлика в точките, виждана някога на песенния конкурс, и отбеляза първия път от почти десетилетие, в който националните журита и публиката избраха един и същ победител.

Макар тазгодишният финал да донесе някои невероятни постижения, той също така повтори ситуацията от миналата година, когато Израел се изкачи до второто място с огромен тласък от вота на публиката. Това бележи още една година за конкурса Евровизия, която бе засенчена от полемики около участието на Израел.

„Евровизия“ се организира от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) – съюз от 113 обществени медии в 56 държави, като всички телевизии членове имат право да участват.

Пет държави бойкотираха изданието през 2026 г., тъй като не пожелаха да споделят една сцена с Израел: Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия. Тези национални обществени медии заявяват, че решението им се дължи на войната на Израел в Газа – провокирана от атаката срещу Израел от страна на екстремистите от „„Хамас“ през октомври 2023 г. – и последвалата хуманитарна криза, която тя предизвика.

Точно при започването на финала в събота вечер, испанската обществена телевизия RTVE публикува съобщение, призоваващо за „мир и справедливост за Палестина“ и заявяващо, че в песенния конкурс „Евровизия“ „няма място за равнодушие“.

Търсене на равносметка

Мигове преди началото на финала фламандската обществена телевизия в Белгия VRT заяви, че е малко вероятно да изпрати изпълнител на сцената на „Евровизия“ догодина в София, освен ако не се стигне до равносметка в рамките на EBU относно начина, по който се вземат решенията за това кой допускан до участие в конкурса.

„Искаме ясна рамка за участие, открит дебат и пряко гласуване сред членовете на EBU“, заяви говорителката на VRT Ясмин Ван дер Борг. Тя допълни, че VRT не е получила „адекватен“ отговор от EBU по този въпрос, нито „сигнал, че EBU чува нашите притеснения“.

Междувременно израелската обществена телевизия KAN предупреди за опасностите от „културен бойкот“ на Израел в „Евровизия“, което според нея може да навреди на „свободата на творчеството и свободата на словото“.

На фона на продължаващите критики министерството на външните работи на Израел поздрави България за победата ѝ в публикация в платформата X в неделя.

„Толкова много любов от цяла Европа и целия свят снощи“, се казва в публикацията, като се добавя, че „съдейки по гласовете“, изглежда, че „Европа не може да изкара 'Michelle' [песента на Израел] от главата си“.

В края на миналата година EBU избегна провеждането на пълно гласуване сред членовете си относно участието на Израел и вместо това въведе мащабна реформа в системата за гласуване, за да отговори на опасенията, че държави могат нечестно да влияят на резултатите.

Статия в „Ню Йорк Таймс“, публикувана тази седмица, отправи нови обвинения, че правителството на Израел е организирало кампания за печелене на гласове през 2025 г., повтаряйки опасенията, изразени миналата година. Израелската телевизия KAN подчерта, че „не е участвала в никаква забранена кампания, имаща за цел да повлияе на резултатите“.

Ван дер Борг от VRT заяви, че коментарите на фламандската телевизия не са насочени срещу Израел, а са по-скоро „общи“. Тя каза, че VRT очаква от EBU да излезе с „ясно изявление против войната и насилието и в подкрепа на зачитането на човешките права“.

Перспективата за още бойкоти от страна на държави през следващата година заради участието на Израел оказва допълнителен натиск върху EBU да бъде по-последователен и ясен в прилагането на собствените си правила.

По време на финалната седмица във Виена представителите на „Евровизия“ ставаха все по-лаконични и резки, когато отговаряха на въпроси защо на Израел е разрешено да участва и дали това не отразява двоен стандарт, като се има предвид, че Русия беше изключена от конкурса през 2022 г., след като нахлу в Украйна.

Висш служител на EBU обясни мотивите пред Politico: докато националните телевизии спазват правилата на EBU – като например да бъдат достатъчно независими от правителството – трябва да им бъде разрешено да се състезават. Служителят заяви, че израелската KAN е достатъчно независима, докато руските РТР, Първи канал и РДО не са.

Това обаче не бяха мотивите, изложени през 2022 г., когато руската обществена телевизия беше изключена от EBU и в резултат на това получи забрана за „Евровизия“. По това време EBU заяви, че решението е взето „в светлината на случващите се събития в Украйна“ и факта, че допускането на Русия до участие „би уронило престижа на конкурса“.

На пресконференция преди финала в събота, ръководителят на Евровизия Мартин Грийн призна, че конкурсът „преминава през трудни времена“ и заяви, че организаторите са провели редица „сесии за изслушване“ с фенове тази седмица, за да чуят техните отзиви. Той каза, че ще прекарат лятото в „преразглеждане на всичко“.

Грийн също така отправи прочувствен призив към зрителите да „се насладят на шоуто“, което „в края на краищата е за себеизразяване, за музика“.

„Това е страхотно, блестящо, прекрасно, прочувствено шоу с истински емоции. То е невероятен спектакъл и само за миг, или може би за четири часа и половина, може би дръпнете завесите за външния свят и си по мечтайте, че нещо друго е възможно“, каза той.

Но за един самопровъзгласил се за „аполитичен“ песенен конкурс, който отдавна е узурпиран от политиката, външният свят става все по-труден за пренебрегване, завършва коментарът на Politico.

Евровизия Българска победа Израел Бойкоти Европейски съюз за радио и телевизия Война в Газа Полемика Двойни стандарти Система за гласуване Палестина
