Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

К окосовото масло се рекламира като полезна за сърцето суперхрана, но наистина ли е по-добро от обикновения зехтин? Въпреки твърденията, зехтинът има много по-силна доказателствена база за намаляване на сърдечно-съдовия риск.
Кой източник на здравословни мазнини е по-добър?
Кокосовото масло и зехтинът съдържат приблизително еднакво количество общо мазнини на порция. Те обаче се различават по видовете мазнини, които съдържат.
Зехтинът е по-добър източник на полезни за сърцето ненаситени мазнини. Той е по-богат на мононенаситени мазнини, които могат да помогнат за понижаване на липопротеините с ниска плътност (LDL, „лошия“ холестерол), особено когато се консумира вместо наситени мазнини.
Зехтинът съдържа и някои полиненаситени мазнини, като омега-3 и омега-6 мастни киселини, които могат да поддържат здравето на мозъка и сърцето.
Една супена лъжица кокосово масло съдържа:
- калории - 121
- общо мазнини - 13,5 г
- наситени мазнини - 11,2 г
- мононенаситени мазнини - 0,86 г
- полиненаситени мазнини - 0,23 г
Докато същото количество зехтин съдържа:
- калории - 119
- общо мазнини - 13,5 г
- наситени мазнини - 1,86 г
- мононенаситени мазнини - 9,86 г
- полиненаситени мазнини - 1,42 г
Какво е по-добро за здравето на сърцето?
Тъй като зехтинът е най-добрият източник на ненаситени мазнини, той е по-добър избор за здравето на сърцето.
Консумацията на храни с високо съдържание на наситени мазнини може да повиши нивата на LDL холестерола. Той може да се натрупа в артериите (кръвоносните съдове), увеличавайки риска от сърдечни заболявания и инсулт.
Заместването на наситените мазнини, като кокосово масло, с ненаситени мазнини, като зехтин, може да помогне за понижаване на LDL холестерола и да подпомогне здравето на сърцето.
Други ползи от маслата
- Антиоксиданти. Кокосовото масло съдържа антиоксидантни съединения, включително лауринова киселина, миристинова киселина, витамин Е, фитостероли и фенолни киселини.
Те действат срещу вредните свободни радикали, предотвратявайки оксидативния стрес, състояние на клетъчно увреждане, което може да доведе до заболяване.
Фенолните съединения в зехтина подобряват възпалението, повишават антиоксидантната активност и забавят растежа и разпространението на определени бактерии.
- Подобряване на имунитета. Полифенолите в зехтина могат да увеличат производството на бели кръвни клетки и други съединения, които укрепват имунния отговор.
- По-нисък риск от заболяване. По-високата консумация на зехтин е свързана с по-нисък риск от смърт от няколко състояния, включително сърдечни и респираторни (белодробни и дихателни) заболявания.
- Контрол на теглото. Замяната на обикновените олиа за готвене със зехтин може да помогне за отслабване и да предотврати състояния, свързани със затлъстяването, като хипергликемия (висока кръвна захар).