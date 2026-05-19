Зехтин или кокос: Кое масло е всъщност по-добро за сърцето?

К окосовото масло се рекламира като полезна за сърцето суперхрана, но наистина ли е по-добро от обикновения зехтин? Въпреки твърденията, зехтинът има много по-силна доказателствена база за намаляване на сърдечно-съдовия риск.

Кой източник на здравословни мазнини е по-добър?

Кокосовото масло и зехтинът съдържат приблизително еднакво количество общо мазнини на порция. Те обаче се различават по видовете мазнини, които съдържат.

Зехтинът е по-добър източник на полезни за сърцето ненаситени мазнини. Той е по-богат на мононенаситени мазнини, които могат да помогнат за понижаване на липопротеините с ниска плътност (LDL, „лошия“ холестерол), особено когато се консумира вместо наситени мазнини.

Зехтинът съдържа и някои полиненаситени мазнини, като омега-3 и омега-6 мастни киселини, които могат да поддържат здравето на мозъка и сърцето.

Една супена лъжица кокосово масло съдържа:

калории - 121

общо мазнини - 13,5 г

наситени мазнини - 11,2 г

мононенаситени мазнини - 0,86 г

полиненаситени мазнини - 0,23 г

Докато същото количество зехтин съдържа:

калории - 119

общо мазнини - 13,5 г

наситени мазнини - 1,86 г

мононенаситени мазнини - 9,86 г

полиненаситени мазнини - 1,42 г

Какво е по-добро за здравето на сърцето?

Тъй като зехтинът е най-добрият източник на ненаситени мазнини, той е по-добър избор за здравето на сърцето.

Консумацията на храни с високо съдържание на наситени мазнини може да повиши нивата на LDL холестерола. Той може да се натрупа в артериите (кръвоносните съдове), увеличавайки риска от сърдечни заболявания и инсулт.

Заместването на наситените мазнини, като кокосово масло, с ненаситени мазнини, като зехтин, може да помогне за понижаване на LDL холестерола и да подпомогне здравето на сърцето.

Други ползи от маслата

Антиоксиданти. Кокосовото масло съдържа антиоксидантни съединения, включително лауринова киселина, миристинова киселина, витамин Е, фитостероли и фенолни киселини.

Те действат срещу вредните свободни радикали, предотвратявайки оксидативния стрес, състояние на клетъчно увреждане, което може да доведе до заболяване.

Фенолните съединения в зехтина подобряват възпалението, повишават антиоксидантната активност и забавят растежа и разпространението на определени бактерии.