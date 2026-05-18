Тръмп отложи новите удари срещу Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще отложи планираната за вторник атака срещу Иран, след разговори с лидери на държави в Персийския залив.

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

"Емирът на Катар, Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман Ал Сауд, и президентът на Обединените арабски емирства, Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, ме помолиха да отложа планираното от нас военно нападение срещу Ислямска република Иран, което беше насрочено за утре, тъй като в момента се водят сериозни преговори и според тях, като велики лидери и съюзници, ще бъде сключено споразумение, което ще бъде много приемливо за Съединените американски щати, както и за всички страни в Близкия изток и отвъд него", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Тръмп отлага удара срещу Иран с две седмици

"Това споразумение ще включва, което е важно, никакви ядрени оръжия за Иран! Въз основа на уважението ми към гореспоменатите лидери, инструктирах военния министър, Пийт Хегсет, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Даниел Кейн, и военните на Съединените щати да не извършваме планираното нападение срещу Иран утре, но допълнително ги инструктирах да бъдат готови да продължат с пълномащабна атака срещу Иран, без предизвестие, в случай че не бъде постигнато приемливо споразумение", добави Тръмп.