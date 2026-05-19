Рязък обрат във времето във вторник, ето къде удрят гръмотевични бури

П рез първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

Във вторник ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°.

В планините ще бъде облачно. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 19 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 1 мин. и залязва в 20 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 52 мин. и залязва 21 мин. след полунощ на 20.05. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20° и 25°.