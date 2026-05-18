Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им

18 май 2026, 17:50
Г ръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел днес решение да изтегли противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март след началото на войната в Иран в град Дидимотихон, Североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщи в електронното си издание гръцкият в. „Катимерини“.

Изданието припомня, че батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална свързана с Иран ракетна атака.

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им. Гръцки източници обаче са обяснили днешното решение с оперативни причини и са отрекли то да има връзка с напрежение с Турция. Според източниците решението е свързано с края на тревогата от балистична заплаха и с необходимостта от предислоциране в базите на ракетите.

Освен батареята "Пейтриът" Гърция осигури и два изтребителя F-16 за подсилване на защитата на въздушното пространство на България.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Пейтриът Гърция България
Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

Утре DARA PARTY в центъра на София, променят движението

България Преди 53 минути

Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

България Преди 1 час

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

България Преди 2 часа

Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на Гранична полиция

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 3 часа

Младата пациентка е родила в търновската болница

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

България Преди 3 часа

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 3 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Свят Преди 3 часа

Върховният съд в Мадрид призна, че данъчните власти са сгрешили за статута на колумбийската звезда през 2011 г. и са я глобили неправомерно. Певицата сподели, че решението слага край на години съсипващ натиск върху нея и семейството ѝ

„Пълна трансформация": Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 4 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 4 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 4 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

73-годишната звезда от „Спасители на плажа“ и „Рицарят ездач“ Дейвид Хаселхоф засили притесненията за здравословното си състояние. Актьорът беше заснет в инвалидна количка и с превързан глезен след процедура в Лос Анджелис

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Откриха телата на изчезналите гмуркачи на Малдивите

Свят Преди 4 часа

Четирима от италианските гмуркачи са били част от екип на Университета в Генуа, включително професорът по екология Моника Монтефалконе, нейната дъщеря и двама изследователи

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл отхвърли твърдението на Зеленски за атака срещу НАТО от Беларус

Свят Преди 4 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че твърдението е опит за ескалиране на ситуацията

<p>Андрий Ермак е освободен под гаранция след обвиненията в пране на пари</p>

Пуснаха под гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски

Свят Преди 5 часа

Снимки, разпространени от местните медии, показаха Ермак, облечен в костюм, днес да напуска ареста в Киев

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Трагичната съдба на Гладис Пърл Бейкър – майката на Мерилин Монро

Любопитно Преди 5 часа

Дълбоко пазената тайна на Холивуд: Майката на Мерилин Монро прекарва живота си в сянката на параноидната шизофрения. Въпреки болезненото детство и измислената лъжа, че е сираче, секссимволът на века не спира да се грижи финансово за жената, която я ражда

<p>Путин е изправен "пред много трудни избори"</p>

Шефът на естонското разузнаване: Путин е изправен "пред много трудни избори" в Украйна

Свят Преди 5 часа

В последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам

