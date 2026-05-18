Гърция изтегля ракетите, които пазеха България

Г ръцкият правителствен съвет за национална сигурност е взел днес решение да изтегли противовъздушните батареи „Пейтриът“, които бяха временно разположени в началото на март след началото на войната в Иран в град Дидимотихон, Североизточна Гърция, и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщи в електронното си издание гръцкият в. „Катимерини“.

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

Изданието припомня, че батареята в Дидимотихон край границата с Турция беше разположена там по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална свързана с Иран ракетна атака.

След разполагането на батареите Турция се оплака в рамките на НАТО от дислоцирането им. Гръцки източници обаче са обяснили днешното решение с оперативни причини и са отрекли то да има връзка с напрежение с Турция. Според източниците решението е свързано с края на тревогата от балистична заплаха и с необходимостта от предислоциране в базите на ракетите.

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Освен батареята "Пейтриът" Гърция осигури и два изтребителя F-16 за подсилване на защитата на въздушното пространство на България.