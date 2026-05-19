Измамна схема за милиони: AI реклами с лицата на популярни лекари

Д-р Ненков: Призоваваха хора да спрат собственото си лечение чрез AI реклами

19 май 2026, 09:03
М ащабна акция срещу престъпна схема за фалшиви лекарства. ГДБОП, СДВР и Прокуратурата разбиха нелегален цех, действал от България към няколко държави в Европа. Продуктите са били рекламирани чрез видеа с лицата на известни лекари, журналисти и обществени личности, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Така на потребителите са предлагани медикаменти, основно за сърдечно-съдови заболявания.

Един от потърпевшите, подал сигнал по случая, е д-р Мирослав Ненков – бивш министър на здравеопазването. По първоначални данни добавките не са опасни, но схемата е донесла печалба от около 250 милиона евро за последните пет години.

В ефира на NOVA д-р Ненков не коментира дали има чадър над измамната схема, но пък подчерта, че групата функционира от много години. „Въпросът е, че страшно много неща са продавани чрез фалшиви реклами с лицата на мои колеги. Това е дупка в управлението и в превенцията на това какво пием ние като пациенти. Самият факт на измамата е страшно гнусен. В едно от видеата, които бяха разпространявани, хора биваха призовани да спрат собственото си лечение”, посочи той.

Първата реклама, която достигнала до него, била за „лекарства” за кръвното налягане. Той подчерта, че адвокатът му е достигнал до факта, че става въпрос за  международна група, документите били подадени към прокуратурата, а той самият бил извикан и на разпит.

По информация на институциите са намерени около 300 различни хранителни добавки. „Въпросът е къде е хъб-ът и се надявам организаторът на схемата да бъде разкрит”, каза потърпевшият.

По думите му не е удачно лекари да рекламират публично продукти и подчерта: „Каквото и да се види с моето лице, е измама. Аз няма публично, пред непрофесионална публика, да рекламирам продукт за лечение”.

Източник: NOVA    
