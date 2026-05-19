Този популярен навик за сън може да изложи на риск зрението и гръбначния стълб

С пането на две възглавници може да изглежда удобно, но за много хора този навик може да причини сериозни проблеми със зрението и здравето на гръбначния стълб.

Коя поза за спане е опасна и защо

Учените са установили, че прекомерно повдигнатата позиция на главата значително повишава вътреочното налягане, което е особено опасно за хора с глаукома.

Въпреки че повдигането на главата може да осигури временно облекчение при киселини, сънна апнея или запушен нос, за пациенти с глаукома това може да бъде истински капан.

Установено е, че спането върху две подредени една върху друга възглавници под ъгъл от 20 до 35 градуса води до повишено вътреочно налягане при две трети от пациентите.

Това може да увреди зрителния нерв, което с течение на времето може да доведе до необратима загуба на зрение.

Как огъването на врата блокира оттичането на течности

Механизмът зад тази опасност е съвсем прост: когато повдигнете главата си твърде високо, вратът се извива неестествено.

Това компресира югуларните вени, предотвратявайки правилното оттичане на течности от очите. В резултат на това течност се натрупва вътре в окото, създавайки излишно налягане.

Интересното е, че най-висок риск е наблюдаван сред младите хора под 44 години. При тях вътреочното налягане се е повишило значително повече, отколкото при по-възрастните участници в проучването.

Въпреки че учените все още нямат единно мнение относно идеалната позиция за сън при глаукома, те предупреждават да не се използват високи купчини възглавници без медицинска необходимост.

Как да намерим здравословен баланс за гръбначния стълб и зрението

Повечето специалисти по сън препоръчват използването само на една възглавница. Това осигурява естествено подравняване на гръбначния стълб и врата, като по този начин се минимизира рискът от болка и сутрешен дискомфорт.

Ако страдате от болки в гърба, експертите предлагат по-безопасна алтернатива на използването на втора възглавница под главата.

Вместо да поставяте втора възглавница под тила си, поставете я под коленете си. Това помага за поддържане на правилното подравняване на гръбначния стълб и намалява напрежението в долната част на гърба.

За тези, които по медицински причини трябва да държат главата си повдигната, клиновидни възглавници или повдигане на самата глава на леглото могат да бъдат добра алтернатива.

Лекарите обаче подчертават, че комфортът трябва да остане основен приоритет, тъй като качественият сън е основата на цялостното възстановяване на тялото.