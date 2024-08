Коя е "Кетаминовата кралица", обвинена за смъртта на Матю Пери

С ъседите на така наречената „Кетаминова кралица“, срещу която са повдигнати множество обвинения във връзка със смъртта на Матю Пери, описват шумните партита и честите посетители в апартамента, в който е живяла, разкрива Sky News.

Предполага се, че кетаминът, доставян от 41-годишната Джасвин Санга, е причинил смъртта на звездата от „Приятели“ през октомври 2023 г., който почина на 54-годишна възраст.

Тя е един от петимата обвинени в престъпления, свързани с наркотици, заедно с лекар, известен като „д-р П“, личния асистент на Пери Кенет Ивамаса, Ерик Флеминг, познат на Пери, и друг лекар, Марк Чавес.

Санга има двойно гражданство на САЩ и Обединеното кралство. За нея се твърди, че е управлявала „империя за продажба на наркотици“ от апартамент в северен Холивуд.

Съседи, които живеят в същата сграда, разказват пред кореспондент на Sky News в САЩ, че често са виждали хора „да идват и да си отиват“, а понякога Санга е организирала „шумни партита“.

Един от съседите, Джейми Дюк, разказва, че веднъж чул вратата ѝ да се „разбива“ една вечер, което предизвикало „голяма суматоха в коридора“.

Той каза също, че е виждал хора с куфарчета, а понякога и с калъфи за инструменти да влизат и излизат, затова си помислил, че са музиканти.

„Това е доста странно“, казва Дюк и добавя:

„Никога не съм мислил, че това ще бъде нещо, на което ще бъда съсед, това е нещо сюрреалистично и страшно“.

Коя е „Кетаминовата кралица“?

Според федералните прокурори Санга е продавала кетамин и други наркотици в продължение на години.

Съобщава се, че тя е започнала да предоставя на Пери - който се е подлагал на терапия с кетамин за лечение на тревожност и депресия - наркотика чрез Флеминг, който след това го е давал на асистента на Пери, Ивамаса.

Според прокурорите актьорът е развил „неконтролируема“ зависимост от него.

В дните, предшестващи смъртта на Пери, Ивамаса му е давал „поне по шест дози“ кетамин на ден, твърдят прокурорите.

След смъртта на звездата федерални агенти и детективи са претърсили „скривалището“ на Санга, според NBC News.

Открити са около 79 флакона с кетамин и около 1,3 кг оранжеви хапчета, съдържащи метамфетамин, халюциногенни гъби и кокаин.

След ареста ѝ в четвъртък Санга е обвинена в заговор за разпространение на кетамин, поддържане на помещение, свързано с наркотици, притежание с цел разпространение на метамфетамин, притежание с цел разпространение на кетамин и пет обвинения за разпространение на кетамин.

Тя не се признава за виновна. Оставена е в ареста, тъй като вече е била пускана под гаранция, след като през март е била арестувана и обвинена в употреба на наркотици.

Съдебният процес по това обвинение срещу нея е насрочен за 15 октомври. Ако бъде призната за виновна, я очакват максимум 10 години федерален затвор.

Какво знаем за другите обвиняеми за смъртта на Пери

Д-р Салвадор Пласенсия, известен още като „д-р П“, не се признава за виновен за заговор за разпространение на кетамин.

Твърди се, че 42-годишният мъж е набавил кетамин за Пери от друг обвиняем за смъртта на актьора и е инструктирал асистента на звездата как да го инжектира.

Твърди се, че той е изпратил текст с текст „Чудя се колко ще плати този кретен... нека разберем“ относно закупуването на наркотици от Пери.

Асистентът на Пери Кенет Ивамаса се е признал за виновен в един случай на заговор за разпространение на кетамин, причинил смърт.

54-годишният мъж също така признава, че многократно е инжектирал Пери с кетамин без медицинска подготовка, включително в деня на смъртта му.

Ерик Флеминг е бил познат на Пери. Той се е признал за виновен в един случай на заговор за разпространение на кетамин и в един случай на разпространение на кетамин, довел до смърт.

54-годишният Флеминг признава, че е дал на Ивамаса кетамина, който е убил Пери.

Д-р Марк Чавес е лекар в Сан Диего, също на 54 години. Той се е съгласил да се признае за виновен в един случай на заговор за разпространение на кетамин.

В споразумението за признаване на вина той признава, че е продал кетамин на „д-р П“ и го е получил чрез фалшива рецепта, както и че е измамил дистрибутор на кетамин на едро.

