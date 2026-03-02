България

БАБХ следи вноса на слънчоглед от Аржентина заради пестициди

БАБХ ще продължи засиления официален контрол до окончателното приключване на случая

2 март 2026, 10:58
БАБХ следи вноса на слънчоглед от Аржентина заради пестициди
Източник: iStock/Getty Images

К аква е драмата с вноса на слънчоглед от Аржентина? От две седмици в обществения дебат си проправя път казусът с очакваното пристигане в България на няколко кораба със слънчоглед от Южна Америка; впрочем, кораби пътуват и за Румъния. Местните производители се опитват да привлекат подкрепа най-вече с два аргумента – единият е потенциалната опасност заради различните регулации за зърнопроизводство в страна извън ЕС, а другият е очакваното сваляне на цената на националния и регионалния пазар. Дали аржентинският слънчоглед отговаря на изискванията за допускане до единния пазар няма как (все още) да знаем, но икономическите измерения на казуса заслужават кратък коментар. Дава го Лъчезар Богданов.

Земеделци: Няма да има повишение на цената на олиото и хляба

  • Оказва ли влияние вносът на цените в региона?

Да, естествено – но това е точно желаният пазарен ефект. Това е демонстрация как свободната размяна и конкуренция насърчават ефективността и дават ползи на потребителите. Ако в един регион на света има добра реколта – какъвто е случаят с миналогодишната и тазгодишната реколта от слънчоглед в Аржентина – най-логично е продукцията да се изнася и реализира там, където има търсене. Впрочем, българските производители на пшеница правят точно това – изнасят 70-80% от произведените количества на външни пазари. Международната свободна търговия с храни – станала възможна както заради либерализация, така и заради технологичния напредък на транспорта в последните няколко столетия – е най-значимият фактор за продоволствена сигурност и предотвратяване на глада в глобален мащаб.

Но да се върнем към слънчогледа и олиото. По последни данни от Министерство на земеделието и храните, добивът през 2025 г. е бил около 1,5 милиона тона, началните запаси – около 175 хил. тона, потреблението за преработка до средата на февруари – около 927 хил. тона, и като елиминираме сравнително скромните количества внос и износ, към момента има запаси от малко под 950 хил. тона.  В същото време, в България има действащ капацитет за преработка на 4,5 милиона тона слънчоглед. Очевидно е, че той няма как да се натовари с местен добив, и че при благоприятна конюнктура за реализация на олио, ще има внос на суровина. Това се е случвало много пъти в миналото.

За контекст е нужно да припомним, че от края на лятото до януари борсовата цена на слънчогледовото олио нарастват с над 11%. "По учебник“ това е стимул за производителите, които са мотивирани да увеличат предлагането, а при липса на местна суровина логичната стъпка е да се уговорят доставки чрез внос. Още повече, вносът позволява цената на слънчогледовото семе да не се покачи. Пазарните участници отчитат спад на цената на българския пазар – това е причината за публично демонстрираното недоволство на земеделците – като корекцията към момента е около 30-40 евро на тон, или около 8%.

Ще поскъпне ли олиото у нас?

  • Много или малко е това? Изглежда, че цената се върна на нивата от лятото на 2025 г.

Накратко: нищо ново не се е случило, а наблюдаваме как пазарните сили и конкуренцията работят за по-висока производителност и ползи за потребителите.

Очаква се поскъпване на олиото, има недостиг на слънчоглед

  • Позиция на Българската агенция по безопасност на храните

Във връзка с публично оповестената информация за установени превишения на максимално допустимите нива (MRL) на остатъчни количества пестициди в слънчоглед с произход Аржентина, Българската агенция по безопасност на храните информира, че случаят е в активна фаза на последващ официален контрол.

Към момента слънчогледът се разтоварва и се насочва към силози за съхранение при засилен контрол на терен. Екипи на БАБХ проследяват целия процес по установен ред, включително движението на транспортните средства, с които се осъществява превозът, за да гарантират, че количествата се насочват единствено към преработка в биодизел. Вносителят е предоставил писмена декларация, че слънчогледът няма да бъде влаган в хранителната промишленост. Българският лабораторен контрол е ключов механизъм за защита на потребителите и за гарантиране на прилагането на действащото законодателство. Информацията по случая се комуникира по официалните канали на Агенцията.

БАБХ ще продължи засиления официален контрол до окончателното приключване на случая, както и при следващи пратки, съобразно оценката на риска и приложимите процедури. Паралелно с конкретните мерки по този случай, Агенцията продължава работа по подобряване на организацията и ефективността на контролната дейност на всички нива, в рамките на своите компетентности и в координация с компетентните органи.

Източник: Агенция "Фокус"    
Внос на слънчоглед от Аржентина Цени на слънчогледа Земеделски производители Пазарен ефект Хранителна сигурност Българска агенция по безопасност на храните БАБХ Пестициди Биодизел Регулации в ЕС Преработка на слънчоглед
Последвайте ни

По темата

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

SAG Awards 2026:

SAG Awards 2026: "Грешници" триумфира, Майкъл Б. Джордан и Харисън Форд - големите победители

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 12 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 17 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 15 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Технологии Преди 13 минути

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

България Преди 21 минути

Лондон увеличава мерките за противовъздушна и противодронова защита в региона.

„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

Любопитно Преди 36 минути

През 1869 г. Джон Уесли Пауъл забелязва нещо невероятно в Гранд Каньон: скала на 520 милиона години лежи директно върху пласт на възраст между 1,4 и 1,8 милиарда години. Къде е изчезнал целият този интервал от време?

<p>Българи, а не европейци: Какво ни обединява в навечерието на 3 март?</p>

"Тренд": Българите държат на националната идентичност, но се тревожат за културната уязвимост

България Преди 1 час

Проучване показва, че традициите, историята и езикът са ключови за българската идентичност, като 60% от анкетираните усещат риск за културното наследство

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Автомобил пламна на АМ "Марица"

България Преди 1 час

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 1 час

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Свят Преди 1 час

Конфликтът в Близкия изток обаче вероятно ще доведе и до засилен контрол върху президента на ФИФА Джани Инфантино заради близките отношения, които е изградил с Тръмп

<p>Николай Младенов с важна новина за блокираните в Дубай пътници</p>

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

България Преди 2 часа

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Свят Преди 2 часа

В брифингите служители на администрацията подчертаха, че балистичните ракети на Иран и прокси силите му в региона представляват непосредствена заплаха за интересите на САЩ, но не е имало разузнавателни данни за това, че Техеран е щял да атакува американските сили пръв

<p>Смъртоносният капан на ЦРУ: Как бе поразен върховният лидер на Иран</p>

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Свят Преди 2 часа

Месеци наред САЩ и Израел са проследявали движенията на върховния лидер. Точните методи, които са използвали, са секретни, въпреки че американският президент Доналд Тръмп загатна за тях в публикация в социалните мрежи

<p>Важна информация за пенсионерите</p>

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

България Преди 2 часа

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

<p>Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след сблъсък&nbsp;в Айтос</p>

Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след пътен инцидент в Айтос

България Преди 2 часа

Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Технологии Преди 2 часа

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

България Преди 2 часа

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

България Преди 2 часа

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

Столицата на Ливан Бейрут

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Свят Преди 2 часа

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

„Изпуснахте сватбата!“: Зендая и Том Холанд тайно са се оженили?

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за МАРТ 2026 носят усещане за ново начало, идваща пролет и вълшебството на жената

Edna.bg

Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Gong.bg

Джордан Ибе доволен от дебюта си за Локомотив София

Gong.bg

Американски изтребители се разбиха близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg

Млад мъж почина след пушене на цигара, напоена с упойка за коне и белина

Nova.bg