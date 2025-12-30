Свят

Мъж загина, след като беше блъснат от влак край Атина

Мъжът е починал от получените наранявания

30 декември 2025, 14:07
Мъж загина, след като беше блъснат от влак край Атина
Ф атален инцидент е станал във вторник сутринта (30 декември) в района на Ано Лиосия (град в близост до Атина), където мъж е бил прегазен от крайградски влак, съобщи The Toc. 

По информация на властите инцидентът е възникнал, докато мъжът е пресичал железопътната линия на място без прелез, на път за работа. Първоначалната версия на полицията е, че той е прескочил предпазната ограда и е опитал да премине през линията на крайградския влак.

На място е пристигнала линейка на спешна помощ (EKAB), която е транспортирала пострадалия в болница „Атикон“. Според информация на телевизия SKAI обаче, мъжът е починал от получените наранявания.

