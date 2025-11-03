Влак дерайлира в Северна Англия, има ранени

Ч етири души са леко ранени, след като влак дерайлира тази сутрин в Северозападна Англия заради свлачище, съобщи операторът на жп мрежата, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.
Британската транспортна полиция уточни, че 85 пътници са били евакуирани от влака, пътуващ от Глазгоу, Шотландия, за лондонската гара Юстън. Влакът е на компанията за железопътни превози "Аванти Уест Коуст".
Инцидентът е станал в 06:10 ч. сутринта местно време (8:10 ч. българско време) в село Шап, графство Къмбрия, недалече от известен планински регион, и предизвика нарушения в железопътния трафик във всички линии, свързващи Лондон със Западна Шотландия.
The West Coast Main Line will remain closed between Preston and Carlisle tomorrow after this morning's derailment at Shap as attention turns to removing the train and repairing the line.https://t.co/FOx3aw6rjQ pic.twitter.com/dggWbsEjwb— RAIL Magazine (@RAIL) November 3, 2025
"Първият вагон е излязъл от релсите, но е останал в изправено положение", уточняват от транспортната полиция.
"До инцидента вероятно се е стигнало в резултат на свлачище в зона, засегната от тежки метеорологични условия", заяви, от своя страна, жп операторът "Нетуърк Рейл", като подчерта, че "поройните дъждове продължават да влошават ситуацията."
Местната служба за спешна помощ отбеляза, че от прегледаните 87 пътници във влака само четирима са с леки наранявания, като не е имало нужда ранените да бъдат хоспитализирани.
"That would have been a terrible experience for the driver"— Sky News (@SkyNews) November 3, 2025
Rail expert and co-host of Green Signals Railway Podcast @railnigel describes what could have potentially happened to cause the train derailment in Cumbria this morninghttps://t.co/G8gDzyqv3Q
📺 Sky 501 pic.twitter.com/fxwDePKKI4