Смекчиха обвиненията срещу Алек Болдуин по делото за убийство

А мериканската прокуратура смекчи обвиненият срещу актьора Алек Болдуин и отговарящата за оръжията на снимачната площадка на филма "Rust" Хана Гутиерес-Рийд, предаде ДПА.

На Болдуин и Рийд миналия месец бяха повдигнати обвинения за непредумишлено убийство заради това, че на 21 октомври 2021 г. актьорът застреля операторката Халина Хъчинс на снимачната площадка в Санта Фе.

The Santa Fe District Attorney's Office announced it is dropping a gun enhancement charge against Alec Baldwin in the fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins.



The gun enhancement carried a minimum of a five-year sentence. https://t.co/whdnzLPT91