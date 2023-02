Алек Болдуин е обвинен в непредумишлено убийство

А ктьорът Алек Болдуин официално е обвинен от прокуратурата на американския щат Ню Мексико в непредумишлено убийство на операторката Халина Хъчинс, която загина при стрелба на снимачната площадка на филма "Rust" през октомври 2021 г., предадоха осведомителните агенции.

Actor #AlecBaldwin was charged with involuntary manslaughter on Tuesday for showing a “reckless” disregard for safety.



The charge relates to the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins on the set of Western movie "Rust" in New Mexico, as @WassimCornet reports ⤵️ pic.twitter.com/gnlnqX0fbc