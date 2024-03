Слънчевото затъмнение в САЩ може да доведе до масова смърт, ето защо

У чени предупредиха, че може да има скок в фаталните автомобилни катастрофи по време на слънчевото затъмнение през април.

Изследователи от университета в Торонто анализираха данните за пътния трафик от слънчевото затъмнение през 2017 г. и откриха, че има над 1000 допълнителни смъртни случая на пътя в САЩ три дни преди и след космическото събитие.

Средната смъртност при автомобилни катастрофи в САЩ всеки ден е около 114, но те бяха пони 189 всеки ден през седмицата на слънчевото затъмнение преди четири години.

Fill up your gas tank and prepare to wait. Some tips to prepare for April's total solar eclipse https://t.co/VcbsIfBN3s — The Associated Press (@AP) March 23, 2024

Затъмнението на 8 април ще накара повече от 3,7 милиона души да пътуват до един от 14-те щата, за да видят слънчевото затъмнение, включително Мейн, Кентъки, Айдахо, Мичиган, Пенсилвания и Тексас.

Тексас ще види най-много пътници, възлизащи на около 270 000 до приблизително един милион посетители, поради отличното си местоположение за гледане на затъмнението, докато Индиана ще посрещне между 131 000 и 522 000 души.

Въпреки че все още има опции за коли под наем и хотели, разходите са скочили, особено в Далас, където има 571% увеличение на хотелските резервации за дните, водещи до слънчевото затъмнение.

Цените на хотелите в Уако, Тексас са скочили с цели 81%, докато цените в Кливланд и Остин също са се повишили съответно с 33 и 34%.

Според доклада общият увеличен риск от трафика е сравним с този, наблюдаван на големи празници, включително Деня на благодарността, Деня на паметта и уикенда на 4 юли.

A total #solareclipse will take place in the U.S. on April 8, and researchers have just drawn attention to something about it that you may not have considered. https://t.co/3OoEu2FCC0 — Digital Trends (@DigitalTrends) March 27, 2024

Общото слънчево излъчване настъпва, когато луната напълно блокира лицето на слънцето, превръщайки за кратко открито в тъмно през деня.

Спектакълът ще бъде видим от около 32 милиона души по тясна пътека през Северна и Централна Америка.

Това ще отбележи първото виждане на слънчевото затъмнение от САЩ от август 2017 г., когато също се наблюдава 95-процентно увеличение на рисковете от трафика около времето на затъмнението.

Най-големият ръст се наблюдава в часа преди затъмнението, тъй като милиони хора са напуснали по едно и също време, което представлява 50% увеличение в сравнение със средния ден.

Според изследователите не е вероятно увеличаването на фаталните катастрофи да се дължи на околната светлина, а по-скоро на увеличаването на хората на пътя.

Други потенциални фактори включват хора, които шофират по непознати пътища, превишена скорост, за да видят затъмнението навреме, разсейване по време на шофиране, когато се опитват да видят затъмнението, и увреждане, предизвикано от наркотици или алкохол от свързани празненства.

Here’s some advice for safely experiencing the total solar eclipse on April 8 as the moon casts a slender shadow across Mexico, the United States, and eastern Canada. https://t.co/4BnHlYHC63 — WIRED (@WIRED) March 24, 2024

Новото проучване разглежда данни от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата за всички фатални катастрофи в САЩ по време на тридневния прозорец на последното затъмнение и ги сравнява с тридневен прозорец от седмицата преди и след това.

Изследователите обаче предупреждават, че дори шофьорите да не гледат затъмнението, те трябва да внимават за други шофьори, които са присъствали на събитието.

Докладът идва, след като Федералната авиационна администрация издаде предупреждение за пътуване, като каза, че летищата, които са в линията на пълната траектория на слънчевото затъмнение, може да претърпят закъснения и пренасочване от 7 април до 10 април.

Предупреждението включва международното летище Далас-Форт Уърт, което се очаква да бъде основен център за пътниците, идващи да видят затъмнението, и което вече приема повече от 200 000 летци всеки ден.

Fill up your gas tank and prepare to wait. Some tips to prepare for April’s total solar eclipse. https://t.co/kg3EACxhVi — FOX 12 Oregon (@fox12oregon) March 23, 2024

„Въздухоплавателното средство трябва да бъде подготвено за потенциално изчакване във въздуха, пренасочване и/или очаквани времена за разрешение за заминаване (EDCT), които могат да бъдат издадени за всички вътрешни IFR пристигащи и заминаващи. Инициативи за управление на трафика (TMI) са възможни“, се казва в съобщението на FAA

Държавни служители също така изразиха страх, че мобилните телефонни услуги могат да бъдат прекъснати поради 3,7 милиона души, които се очаква да гравитират към региони, които са домакини на „Голямото затъмнение в Северна Америка“.

