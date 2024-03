Вече можете да чуете слънчевото затъмнение

Н а 8 април 2024 г. северноамериканските наблюдатели на небето ще могат да видят едно от най-нашумелите междузвездни събития на десетилетието: пълно слънчево затъмнение. По време на него луната ще се плъзне между Земята и Слънцето, превръщайки деня в зловещ здрач по протежение на около 100 мили широка лента в Северна Америка, известна като пътя на съвкупността.

Хвърляйки сянка от Масатлан, Мексико, до морските провинции на Канада, затъмнението се прогнозира да бъде сред най-гледаните за всички времена. Само в Съединените щати над 31 милиона души живеят по пътя на съвкупността, който обхваща 13 щата от Тексас до Мейн, а до три милиона може да пътуват, за да го видят. И за първи път в голям мащаб хората със зрителни увреждания също ще могат да го изпитат – като го слушат.

Preparing for the upcoming total solar eclipse in April, accessibility is crucial. LightSound is an open source sonification device that converts light intensity to sound, facilitating eclipse experience for individuals or groups. https://t.co/laziK33Gai

Екип от астрономическата лаборатория на Харвардския университет разработи LightSound, устройство с размер на смартфон, което превръща яркостта в звук. Тръбите на флейта представляват ярка дневна светлина, докато кларинетът показва ефекта на постепенното затъмнение. Леки щраквания бележат мимолетните няколко минути на цялост, когато луната напълно блокира всичко освен огнената външна атмосфера на слънцето, известна като короната.

Тези тихи звуци са предназначени да допълват, а не да отклоняват вниманието от мултисензорното събитие. „Искате да изживеете околната среда“, каза мениджърът на астрономическата лаборатория в Харвард и наблюдател на затъмнения Алисън Биерила. По време на събитието наблюдателите могат да усетят спада на температурата, някои може да чуят неочаквани същества, като сови или щурци - да не говорим за емоционалните реакции на тълпата. „Някои хора започват да се радват, други плачат“, каза още Биерила.

Как да слушате

LightSound започна да се разработва преди пълното слънчево затъмнение през 2017 г. „Наистина ми направи впечатление, че не включваме всички в събития [затъмнения]“, каза Биерила.

Тя си партнира със слепия астроном Уанда Диас Мерсед, която е пионер в използването на сонификация – превръщане на данни в звук – за анализиране на набори от данни, като изблици на гама лъчи. Екипът започнал с три устройства за затъмнението през 2017 г., след което привлекли студента Sóley Hyman, който също е музикант, за да преработи устройството и неговите звуци преди тазгодишното шоу.

Астрономическата лаборатория на Харвардския университет планира да изгради и разпространи повече от 700 LightSound устройства в институции, организиращи събития за затъмнения, като колежи, музеи, национални и държавни паркове и училища за незрящи. Локациите могат да бъдат намерени на картата LightSound. Всеки, който е домакин на събитие на Eclipse, може да поиска устройства безплатно.

The LightSound sonification device-building workshop is off to a fantastic start! Thanks so much @UTAstronomy for hosting and to all involved in organizing! pic.twitter.com/P4u6vnqcHd