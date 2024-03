Защо в Америка има толкова много предупреждения преди пълното слънчево затъмнение

М оже и да е убягнало от вниманието ви, но тази година на 8 април през Северна Америка ще премине пълно затъмнение. Затъмнението трябва да бъде впечатляващо и да съвпадне със слънчевия максимум.

"През 2017 г. Слънцето беше близо до слънчевия минимум. Зрителите на пълното затъмнение можеха да видят спиращата дъха корона - но тъй като Слънцето беше тихо, потоците, които се вливаха в слънчевата атмосфера, бяха ограничени само до екваториалните области на звездата", обяснява НАСА.

"По време на затъмнението през 2024 г. Слънцето ще бъде в слънчевия максимум или близо до него, когато магнитното поле прилича повече на заплетена топка коса. Стримове вероятно ще се виждат в цялата корона. В допълнение към това зрителите ще имат по-голям шанс да видят протуберанси - които изглеждат като ярки, розови къдрици или примки, излизащи от Слънцето.", добавят от НАСА.

Затъмнението трябва да се вижда от Мексико до Канада. Пътят на пълното затъмнение - зоната, в която хората ще видят пълното слънчево затъмнение - е по-широк, отколкото през 2017 г., тъй като Луната е по-близо до Земята поради мястото, на което се намира в орбитата си, което означава, че повече хора ще видят слънчевата корона. От НАСА дори отбелязаха, че при повече късмет по време на затъмнението може да се наблюдава дори изхвърляне на коронална маса.

Затъмнението, разбира се, не е опасно за хората на Земята. Всъщност единственото, което Луната прави, е да ни предпази за кратко от вредните ултравиолетови лъчи, подобно на гигантски чадър.

☀😎This map meme illustrates an important point - a 99% partial #solar eclipse looks nothing like a total solar eclipse. You must be in the path of #totality to see ithttps://t.co/uYKhwAdImP#eclipse2024 pic.twitter.com/hmeJkDWvxX